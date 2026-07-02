"الفجيرة الرقمية" تستعرض تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي في "جيتكس أوروبا 2026"

برلين في 2 يوليو/ وام / سلطت حكومة الفجيرة الرقمية خلال مشاركتها في معرض "جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا"، الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2026 في مركز ميس برلين، الضوء على جهود إمارة الفجيرة في تبني التقنيات المستقبلية وتعزيز جاهزية منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

واستعرضت حكومة الفجيرة الرقمية خلال مشاركتها نموذجاً متقدماً من Agentic AI، يمثل خطوة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل البيئة الحكومية، من خلال تمكين الأنظمة الرقمية من تحليل البيانات، فهم احتياجات المستخدمين، دعم اتخاذ القرار، واقتراح وتنفيذ الإجراءات بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تجربة المتعاملين والموظفين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجه حكومة الفجيرة الرقمية نحو تطوير خدمات حكومية أكثر تكاملاً ومرونة، والانتقال من نماذج الخدمات الرقمية التقليدية إلى نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الأتمتة، التحليل، والتفاعل الذكي، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الحكومية.

ويعد "جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا" منصة دولية تجمع رواد التقنية، والجهات الحكومية، والمستثمرين، والشركات الناشئة، ومطوري الحلول الرقمية، بما يوفر فرصة مهمة لاستعراض تجربة الفجيرة الرقمية أمام جمهور عالمي، وبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البنية التحتية الرقمية، والتقنيات المستقبلية.

وأكدت حكومة الفجيرة الرقمية أن هذه المشاركة تعكس التزامها بتطوير منظومة رقمية حكومية متقدمة، قادرة على مواكبة المتغيرات التقنية العالمية، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزز مكانة إمارة الفجيرة ضمن مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات.