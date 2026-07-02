"منتدى يوروميد السابع" يناقش دعم التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط

بروكسل في 2 يوليو/ وام / استضافت "يوروجيست"، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، يوروجست الشركاء عبر المتوسط خلال المنتدى السابع للنواب العامين في إطار "يوروميد" في خطوة هدفت إلى تعزيز التعاون القضائي بين دول شريكة من جنوب المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.

شارك في الاجتماع نواب عامون ومسؤولون من دول الاتحاد الأوروبي، ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم خلال المنتدى استعراض التقدم في أعمال مشروع يوروميد للعدالة، واعتماد توصيات لتعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة، مع إتاحة المجال لعقد مباحثات ثنائية بشأن قضايا رفيعة المستوى على هامش الحدث.

وقال مايكل شميد رئيس "يوروجست" إن مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة تتطلب جهودا جماعية، مشيرا إلى أن عدد الاجتماعات العملياتية بين الجانبين بلغ 57 اجتماعا في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

وتناول المنتدى تنفيذ الإستراتيجية متعددة السنوات 2025-2027، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واسترداد الأصول، على أن تتركز أنشطة النصف الثاني من 2026 على الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية.

-سر-.