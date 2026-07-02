مقتل 6 مدنيين وإصابة 22 بانفجار عبوة ناسفة في مقهى بدمشق

دمشق في 2 يوليو/ وام / لقي 6 مدنيين حتفهم وأصيب 22 أخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز في دمشق اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات وزارة الداخلية باشرت إجراءاتها الميدانية عقب الانفجار، وأن ‏دوريات الأمن الداخلي وفرق الإسعاف توجهت إلى الموقع، للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، كما بادرت إلى فرض ‏طوق أمني لضمان سلامة المدنيين وتأمين محيط الموقع بالكامل.‏

وقال الدكتور أحمد البكور مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية إن حالة الإصابات تتنوع بين الخفيفة ‏والمتوسطة والشديدة.‏

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق، عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.

-خلا-.