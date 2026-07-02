نادي كلباء الرياضي الثقافي يعلن جاهزيته لانطلاق "عطلتنا غير 2026"

كلباء في 2 يوليو/ وام / أعلن نادي كلباء الرياضي الثقافي اكتمال استعداداته لإطلاق فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" 2026.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للجنة المنظمة برئاسة سعادة راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور عبدالله محمد بن هويدن، عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة الفعاليات والثقافية المجتمعية ورئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب أعضاء اللجنة.

واعتمد الاجتماع الخطة التشغيلية للبرنامج، واستعرض الجوانب التنظيمية والفنية وآليات استقبال المشاركين، بما يضمن تنفيذ الفعاليات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومحفزة.

ويتضمن البرنامج أربعة أسابيع متخصصة، تبدأ بأسبوع الأسرة الذي يركز على تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإيجابية، يليه أسبوع الذكاء الاصطناعي الهادف إلى تنمية مهارات الابتكار واستكشاف التقنيات الحديثة، ثم أسبوع الشارقة الذي يعرّف المشاركين بتاريخ الإمارة وتراثها وإنجازاتها، ويختتم بأسبوع الرياضة، الذي يضم باقة من البطولات والفعاليات والأنشطة الرياضية الهادفة إلى ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، وتنمية روح الفريق والقيادة والثقة بالنفس، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وأكد عبدالله محمد بن هويدن أن النادي يستهدف هذا العام استقطاب أعداد أكبر من المشاركين، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على رعاية الأبناء واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية.