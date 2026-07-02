القيادة العامة لشرطة دبي تُرسّخ مكانة الإمارة بين أكثر مدن العالم أماناً وثقة

دبي في 2 يوليو/ وام / واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن وجودة الحياة، بعدما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي والخدمات الأمنية خلال عام 2025، في انعكاس واضح لكفاءة منظومتها الأمنية، وارتفاع مستويات الثقة المجتمعية، وتسارع التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وأظهرت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي أجرته بالتعاون مع وزارة الداخلية للخروج بنتائج مسح جودة الحياة الأمنية في إمارات الدولة، تحقيق شرطة دبي نسبة 99.9% في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، بما يعكس نجاح الإمارة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز جودة الحياة، وترسخ ثقة المواطنين والمقيمين والزوار.

وعلى صعيد الثقة المجتمعية، حققت شرطة دبي 96.2% في مؤشر الثقة بمراكز الشرطة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة، وكفاءة الكوادر الأمنية، وقوة العلاقة القائمة بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي إطار مسيرتها نحو التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي خلال العام الماضي 51 جائزة محلية ودولية، تقديراً لإنجازاتها في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتميز في الخدمات، وترسيخ أفضل الممارسات الشرطية على المستوى العالمي.

وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإنجازات والنتائج المتحققة جاءت ثمرة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة وحكومة دبي ووزارة الداخلية، للقيادة العامة لشرطة دبي، في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وترسيخ جودة الحياة.

وثمّن معاليه جهود الموظفين وكفاءة الكوادر العاملة في القيادة العامة لشرطة دبي، مُشيداً بعطائهم المتواصل وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تحقيق التطلعات المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز التميز المؤسسي، وتحفيز الابتكار والإبداع في العمل.

من جانبه أثنى العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، على النتائج المتميزة التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مؤشر الشعور بالأمان، موضحاً أن مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار يعتبر جزءاً من مؤشر جودة الحياة الأمنية الذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98,2% للعام ذاته، الأمر الذي يؤكد التقدم الملحوظ والمستدام لجهود التطوير والتحديث، ونجاح الاستراتيجيات الأمنية الاستباقية التي تنتهجها شرطة دبي في مواكبة المتغيرات التنموية التي تشهدها الإمارة.

وأضاف: يضم مؤشر جودة الحياة الأمنية، 3 مؤشرات، تتمثل في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، إلى جانب مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً والذي حققت فيه شرطة دبي نسبة 98.7%، ومؤشر الثقة في مراكز الشرطة الذي حققت فيه نسبة 96.2%، وهذه النتائج في مجملها تعكس الجهود النوعية لمختلف القطاعات الشرطية على الصعيدين الميداني والإداري في تعزيز الأمن والأمان".

وحققت القيادة العامة لشرطة دبي نتائج وإنجازات نوعية في 7 محاور رئيسية، وفق دراسات صدرت عن جهات عدة، أبرزها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز استطلاع الرأي في شرطة دبي، وتتمثل المحاور السبعة في محور جودة الحياة الأمنية، ومحور الريادة المؤسسية، ومحور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية "الدرون بوكس"، ومحور الخدمات الرقمية، ومحور الجاهزية المستقبلية والابتكار، ومحور الاستقطاب والتوظيف، ومحور مركز الاتصال.

وفي محور جودة الحياة الأمنية، حققت شرطة دبي نسبة 98,2% في مؤشر جودة الحياة الأمنية، ونسبة 99,9% في مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة 98,7% في مؤشر الشعور بالأمان عند التجوال ليلاً، ونسبة 96,2% في مؤشر الثقة في مراكز الشرطة، وذلك وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وعلى صعيد تلقي المكالمات الطارئة وغير الطارئة، فقد تلقت كل من غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات 999، ومركز الاتصال 901، 6.9 مليون مكالمة العام الماضي، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي محور الخدمات الرقمية، حققت شرطة دبي تقدماً ملحوظاً في تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي للمعاملات 97,7%، فيما وصل إجمالي المعاملات الرقمية إلى أكثر من 218 مليون معاملة، وقدمت شرطة دبي 64 خدمة رقمية عبر قنواتها الرقمية الثلاثة، والمتمثلة في تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الالكتروني لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية SPS، الأمر الذي أسهم في تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي المُتكامل. وحققت نسبة 96.9% في سعادة المتعاملين عن القنوات الرقمية.

كما حققت شرطة دبي نسبة 98,7% في التحول اللانقدي لعام 2025، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي في التحول اللانقدي، والتي تعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، مقارنة بما حققته عام 2024 والذي بلغت نسبته 95.6%.

وفي محور أنظمة الأمن والاستجابة الذكية، تمتلك شرطة دبي 30 منصة درون بوكس في إمارة دبي، مُستجيبةً منذ تدشين مشروعها لعدد 3296 بلاغاً، ومُحققة زمن طيران بلغ 4981 ساعة، كما قطعت مسافة 53,943 كلم، وهو ما يعادل الدوران حول الأرض مرة ونصف ويحقق الدرون بوكس زمن استجابة يبلغ 57 ثانية.

وفي إطار تعزيز الاستعداد للمستقبل، حققت شرطة دبي نسبة 93,3% في مؤشر الجاهزية المستقبلية والابتكار، وهو ما يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير القدرات الاستباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وفي إطار جهودها نحو تطوير واستدامة رأس المال البشري، وظفت شرطة دبي في 1345 موظفاً وموظفة العام الماضي، وتدرب فيها 440 متدرباً جامعياً. كما نال 194 موظفاً شهادة الماجستير، و19 موظفاً شهادة الدكتوراه، وحصل 30 مُتخصصاً على لقب خبير، الأمر الذي يعكس النجاح في دعم الكفاءات وتعزيز التنوع الوظيفي وتمكين الكوادر البشرية، دعماً لتوجهات الدولة في الاستثمار بالإنسان والأسرة ككل، باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة.

وفي محور الريادة المؤسسية، واستمراراً على نهج التميز المؤسسي، حصدت شرطة دبي 51 جائزة خلال العام 2025، وبواقع 39 جائزة محلية، و12 جائزة عالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها الرائدة بين المؤسسات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس نجاح استراتيجياتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والابتكار المؤسسي.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي واصلت ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري، فوظفت خلال الخمس سنوات الأخيرة 5771 موظفاً وموظفة، ونال 247 موظفاً شهادة الدكتوراه، كما حصل 1364 موظفاً على شهادة الماجستير، وبلغ عدد المبتعثين 243 مبتعثاً، في حين بلغ عدد الخبراء الذين نالوا لقب خبيرٍ 359 مُتخصصاً، وبلغ عدد المتدربين من قبل الجامعات 2443 متدرباً.

كما بلغ عدد المكالمات الطارئة وغير الطارئة التي تعاملت معها شرطة دبي خلال الفترة ذاتها، 42.5 مليون مكالمة، وأنجزت 768 مليون معاملة رقمية، بما يعكس كفاءة منظومتها التشغيلية وريادتها في التحول الرقمي.

بينما بلغ عدد إجمالي الجوائز المؤسسية خلال الأعوام الخمسة الماضية 272 جائزة، بواقع 155 جائزة محلية، و117 جائزة عالمية، في تأكيد على مكانتها الرائدة وإنجازاتها المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.

كما حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً واستثنائياً في العام 2025، حين تصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن "براند فايننس"، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف "قوة سمعة الهوية المؤسسية يبلغAAA+"، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار.

وأبرز التقرير الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار أمريكي)، من أصل 4.48 تريليون درهم ( 1.2 تريليون دولار أمريكي)، قيمة العلامة الوطنية لدولة الإمارات وفقاً لتقرير "براند فايننس".