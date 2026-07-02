الأمين العام للأمم المتحدة يدين انفجار دمشق ويطالب بمحاسبة المسؤولين

نيويورك في 2 يوليو/ وام / أدان أنطونيو غوايريش الأمين العام للأمم المتحدة، الانفجار الارهابي الذي وقع اليوم بالقرب من قصر العدل في العاصمة السورية دمشق، معربا عن بالغ قلقه إزاء الحادث.

وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، تقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الانفجار، وأعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل والكامل.

وجدد غوتيريش موقف الأمم المتحدة المبدئي والمعتبر جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، مشددا على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

-سر-.