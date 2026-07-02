مبادرة "الطريق لرفعة الرجبي" الإماراتية تصل إلى تنزانيا

دار السلام في 2 يوليو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للرجبي وصول مبادرة "الطريق لرفعة الرجبي" إلى تنزانيا، للمساهمة في تطوير اللعبة عبر برامج تعليمية، وتنمية المواهب، وتأهيل المدربين، وتقديم الأدوات، وتبادل الخبرات مع الكوادر المحلية.

وأكد الاتحاد أن هذه المحطة امتداد لسلسلة من المبادرات التي نفذها في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، ضمن برنامج "الطريق لرفعة الرجبي"، لنقل الخبرات الإماراتية، وتطوير اللعبة، ودعم الاتحادات الوطنية.

وقالت فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة، رئيسة لجنة المبادرات، إن تلك المبادرة أصبحت نموذجا عمليا يعكس التزام الاتحاد بدعم الدول الناشئة في اللعبة، ليس فقط من خلال تنظيم البطولات، وإنما عبر الاستثمار في العنصر البشري، ونقل المعرفة، وبناء القدرات الفنية والإدارية.

وأضافت أن المبادرة حظيت بإشادة واسعة على المستويين القاري والدولي، بما يجسد نجاح رؤية الاتحاد بتطوير اللعبة خارج حدود الدولة، وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة، لتشمل المزيد من الدول، ما يعزز مكانة الإمارات، كشريك موثوق في دعم وتنمية هذه الرياضة عالميا.