مطار الشارقة يستعد لاستقبال نحو 3 ملايين مسافر خلال ذروة الموسم الصيفي

الشارقة في 6 يوليو / وام / يستعد مطار الشارقة لاستقبال نحو 3 ملايين مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري بمعدل 19 ألف حركة جوية، وذلك في إطار خطة تشغيلية متكاملة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة الموسم الصيفي.

وأكد مطار الشارقة تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة بالتنسيق الوثيق مع شركائه الاستراتيجيين تهدف إلى ضمان انسيابية حركة المسافرين والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بما يضمن الجاهزية الكاملة لجميع الفرق العاملة والخدمات المساندة وتطبيق آليات متابعة مستمرة للأداء لضمان سير العمليات بكفاءة.

وعزز مطار الشارقة مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة ضمن منظومته، فيما تحافظ الفرق التشغيلية والخدمات المساندة على جاهزيتها الكاملة لإدارة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين بكفاءة مع تطبيق آليات متابعة مستمرة للأداء لضمان انسيابية العمليات في جميع الأوقات.

وينصح مطار الشارقة المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات على الأقل لتسهيل إجراءات السفر والتأكد من تفاصيل رحلاتهم لدى شركات الطيران والتحقق من صلاحية جميع وثائق السفر المطلوبة والاطلاع على تعليمات الأمتعة قبل التوجه إلى المطار.

ويدعو مطار الشارقة المسافرين إلى الاستفادة من الخدمات المميزة والمتاحة كخدمة مطار الشارقة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل والتي تتوفر حالياً في مدينة الشارقة، إضافة إلى خدمة إنهاء إجراءات السفر الذاتي لدى وصولهم إلى المطار وخدمة الضيافة التي تتيح لهم الاسترخاء في صالة الضيافة بينما يعمل الفريق المختص على تسهيل إنهاء إجراءات السفر لتشكل خياراً مثالياً لهم ولعائلاتهم.

ويواصل المطار تعزيز جاهزيته التشغيلية وتطوير خدماته بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر تأكيداً لالتزامه بتقديم تجربة سفر سلسة وفعّالة ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران في إمارة الشارقة.