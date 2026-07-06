مكتبة محمد بن راشد ومسرح دبي الوطني يدعمان المواهب الشابة بورشة مسرحية متخصصة

دبي في 6 يوليو / وام / استقطبت ورشة "خطواتك الأولى نحو خشبة المسرح"، التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، إقبالاً لافتاً من الراغبين في احتراف الفنون الأدائية، وذلك ضمن جهود دبي لدعم المواهب الإبداعية وإعداد جيل جديد يثري الحركة المسرحية في الدولة.

وتتواصل فعاليات الورشة حتى 10 يوليو الجاري بقيادة الفنان والمخرج الإماراتي حمد الحمادي، عبر برنامج تفاعلي يدمج بين الجانبين النظري والعملي.

وشهد الأسبوع الأول مشاركة نخبة من المسرحيين الإماراتيين لنقل خبراتهم الميدانية للمتدربين، وفي مقدمتهم الفنان عبدالله صالح الرميثي، والفنان منصور الفيلي، والمخرج عارف الطويل.

وركز البرنامج التدريبي على بناء روح الفريق، وتنمية مهارات التعبير الجسدي والثقة بالنفس، مع استكشاف سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العرض المسرحي دون المساس بأصالة الأداء الإنساني.

وأكد الفنان والمخرج حمد الحمادي أن المنهجية العملية للورشة تسهم في صقل مواهب المبتدئين وتحديد مساراتهم الفنية الأنسب، مشيراً إلى أن التدريب سيُختتم بعرض مسرحي متكامل من إعداد وتأدية المشاركين أنفسهم لتجسيد المهارات المكتسبة.