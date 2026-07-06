أبوظبي لألعاب القوى يحصد 217 ميدالية ويحقق إنجازات استثنائية

أبوظبي في 6 يوليو/ وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، اختتام الموسم الرياضي 2025-2026، بحصيلة استثنائية من الإنجازات، منها 217 ميدالية، و30 كأسا، وتحطيم 25 رقما قياسيا على مستوى الدولة، بالإضافة إلى 28 ميدالية للاعبيه مع منتخبنا الوطني في البطولات العربية والخليجية والآسيوية.

وأكد النادي في بيان له نجاح 91 لاعبا ولاعبة بتحطيم أرقامهم الشخصية، ووجود 7 من لاعبيه مع منتخب الإمارات، واختيار 11 لاعبا ولاعبة ضمن برنامج لجنة النخبة في وزارة الرياضة، بجانب 9 لاعبين ولاعبات من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للمشاركة في البطولات الدولية، وتأهل اللاعبة سلمى المري إلى بطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية 2026، وفوزها ببرونزية إطاحة المطرقة ببطولة آسيا الـ 22 تحت 20 عاماً بهونج كونج.

ونوه بتنفيذ مشروع المواهب الرياضية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والذي يضم 16 مدرسة في أبوظبي والعين والظفرة، كمرحلة أولى، وتوقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع بعض الجهات، وتنظيم مهرجان اليوم العالمي للأطفال في أبوظبي والعين والظفرة.

وأشار إلى استضافة وتنظيم مهرجان اتحاد الإمارات لبراعم وأطفال ألعاب القوى في ملعب النادي بمشاركة 12 ناديا من مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى 9 بطولات ومهرجانات رياضية، و6 فعاليات مجتمعية، والمشاركة في 7 فعاليات مجتمعية أخرى.

وأكد سعادة خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، أن ما تحقق من إنجازات استثنائية يتوج الدعم والرعاية من مجلس أبوظبي الرياضي، مشيدا بجهود اتحاد ألعاب القوى، وحرصه على التنسيق المستمر مع النادي، وشدد على دعم النادي لبرامج وخطط الاتحاد بتنظيم البطولات والمهرجانات، وتوفير أفضل وسائل الرعاية والتطوير للاعبي ولاعبات النادي بصفوف منتخبنا الوطني.