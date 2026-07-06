"ألِف" و"نماء" تتعاونان لتعزيز التكافؤ بين الجنسين

الشارقة في 6 يوليو / وام / وقعت "مجموعة ألِف"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة"، لتأسيس شراكة استراتيجية تمتد لعام كامل، تهدف إلى تعزيز الممارسات المؤسسية الشاملة وترسيخ مبادئ التكافؤ بين الجنسين ضمن مختلف جوانب العمل.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة "نماء للارتقاء بالمرأة"، ورائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف، تتولى "نماء" تقديم الدعم الفني والاستشاري للمجموعة عبر مبادرة "ارتقاء"، التي تستند إلى إطار عمل يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الغاية المؤسسية، والكوادر البشرية، والسياسات، والخدمات، والشراكات، لبناء بيئة عمل أكثر استدامة وتأثيراً.

وأكدت مريم الحمادي أن الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون الفاعل بين القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ترسيخ التكافؤ بين الجنسين يعد محفزاً أساسياً للابتكار والنمو المؤسسي.

وأوضح رائد كاجور النعيمي أن هذه الخطوة تجسد التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مؤكداً التطلع لتوظيف خبرات "نماء" في صقل المواهب وبناء شراكات تدعم رؤية المجموعة طويلة المدى.

وسيشهد البرنامج التنفيذي للشراكة تنظيم جلسات تعريفية واستشارية للقيادات التنفيذية، بدءاً بإجراء تقييم تشخيصي وفق دليل "ارتقاء" لتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير، على أن تُتوج هذه الجهود بإصدار تقرير متكامل يتضمن توصيات وخارطة طريق عملية لتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص في كافة عمليات وسياسات المجموعة خلال العام المقبل.