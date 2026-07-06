أمريكا وبلجيكا في قمة متكافئة ومصر تواجه حامل اللقب الأرجنتين في مونديال 2026

دبي في 6 يوليو / وام / تتواصل غداً، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة مواجهتين مرتقبتين، تجمع الأولى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره البلجيكي على ملعب سياتل، فيما يلتقي منتخب مصر نظيره الأرجنتيني على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا، وسط تطلع المنتخبات الأربعة إلى مواصلة مشوارها في البطولة وبلوغ الدور ربع النهائي.

ويدخل المنتخب الأمريكي مواجهة بلجيكا مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، بعدما تصدر المجموعة الرابعة، ثم تجاوز منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في دور الـ32، رغم إكماله معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين، كما تلقى دفعة معنوية بعد إلغاء لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرار إيقاف مهاجمه فولارين بالوجان، ليصبح متاحاً للمشاركة في المباراة.

وقدم المنتخب الأمريكي مستويات هجومية مميزة خلال البطولة، محققاً ثلاثة انتصارات على باراغواي (4-1)، وأستراليا (2-0)، والبوسنة والهرسك (2-0)، فيما جاءت خسارته الوحيدة أمام تركيا بنتيجة (2-3).

ويسعى المنتخب البلجيكي، بقيادة مدربه رودي جارسيا، إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة في آخر 4 نسخ من البطولة، بعدما تصدر المجموعة السابعة متقدماً على منتخب مصر بفارق الأهداف، قبل أن يقلب تأخره بهدفين أمام السنغال في دور الـ32 إلى فوز مثير (3-2) بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية.

ولم يتعرض المنتخب البلجيكي لأي خسارة في البطولة حتى الآن، بعدما تعادل مع مصر (1-1) وإيران (0-0)، وحقق الفوز على نيوزيلندا (5-1) والسنغال (3-2). كما تصب المؤشرات الرقمية في مصلحته، إذ يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم مقابل المركز السادس عشر للولايات المتحدة، وتبلغ قيمته التسويقية 547.5 مليون يورو مقابل 385.65 مليون يورو للمنتخب الأمريكي.

وتدعم المواجهات المباشرة حظوظ المنتخب البلجيكي، بعدما حقق 6 انتصارات مقابل فوز واحد للولايات المتحدة في 7 مواجهات سابقة، فيما يلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة البرتغال وإسبانيا في الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، يخوض منتخب مصر مواجهة تاريخية أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين في أول ظهور له بدور الـ16 من كأس العالم، بعدما حقق إنجازاً غير مسبوق بتأهله إلى هذا الدور إثر فوزه على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين قائد المنتخب المصري محمد صلاح وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في لقاء يطمح خلاله المنتخب المصري إلى مواصلة كتابة التاريخ ببلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى، بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ هذا الدور بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة إثر انتصاراته على الجزائر والنمسا والأردن، قبل أن يتجاوز منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (3-2) بصعوبة بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية.

ويستعيد المنتخب المصري خدمات لاعب الوسط مهند لاشين بعد انتهاء الإيقاف، فيما يستمر غياب أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم بداعي الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية نيكو غونزاليس وفاكوندو ميدينا في صفوف المنتخب الأرجنتيني.

وتمنح الأرقام أفضلية لحامل اللقب، إذ يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في التصنيف العالمي، مقابل المركز الرابع والعشرين للمنتخب المصري، كما تبلغ قيمته التسويقية 807.5 ملايين يورو، مقابل 116.48 مليون يورو للمنتخب المصري.