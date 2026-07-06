جامعة دبي تتقدم 100 مركز في تصنيف QS العالمي وتدخل قائمة أفضل 100 جامعة عربية

دبي في 6 يوليو / وام / حققت جامعة دبي إنجازا أكاديميا بارزا بتقدمها 100 مركز في تصنيف "QS" العالمي للجامعات لعام 2027، لتقفز إلى الفئة (781-790) عالمياً، وتدخل قائمة أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية، في خطوة تترجم جودة منظومتها التعليمية والبحثية، وتعكس نجاحها في تعزيز تنافسية خريجيها في سوق العمل ودعم مسيرة اقتصاد المعرفة بالدولة.

وأكد سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن هذا التقدم المستمر يمثل ثمرة لجهود تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم هيئة التدريس، وتوسيع الشراكات الدولية، مشيراً إلى تحقيق الجامعة نتائج متقدمة في مؤشرات الاستشهادات البحثية، والشبكة البحثية الدولية، والسمعة الأكاديمية، وسمعة أصحاب العمل، إلى جانب حفاظها على موقعها المتميز في استقطاب الكفاءات الأكاديمية الدولية.

ولفت البستكي إلى أن مشاركته الأخيرة في مؤتمر مؤسسة "كيو إس" العالمي في بودابست تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات الأكاديمية لرفع تصنيف الجامعة مستقبلاً، علماً بأن نسخة التصنيف لعام 2027 قيّمت 8808 مؤسسات عالمياً، وأدرجت 1504 مؤسسات من 106 دول، من بينها 12 جامعة إماراتية.