"الإمارات العالمية للقدرة" تعلن انطلاق المحطة الثالثة لسباقاتها غدا بجنوب أفريقيا

جوهانسبرغ في 6 يوليو/ وام / تحتضن قرية بلدة فوريسميث في ولاية فري ستيت بجنوب أفريقيا غداً، الجولة الثالثة لسلسلة فعاليات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بإقامة سباق (فوريسميث 200)، لمسافة 207 كلم، من 8 مراحل على مدار أيام 7 و8 و9 يوليو الجاري.

ويقام السباق بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد جنوب أفريقيا للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي، ويتضمن أيضا 4 سباقات للأطفال، والعمالقة، والشباب والناشئين، والأوزان الخفيفة.

وسينطلق الفرسان على صهوة خيولهم عبر سهول فري ستيت، وسط أجواء تنافسية مميزة لتخطي التحديات الماثلة، والمنافسة على المراكز الأولى على مدار أيام السباق.

وقام سعادة محش سعيد سالم الهاملي سفير الدولة لدي جمهورية جنوب أفريقيا بجولة تفقدية في القرية، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق في القرية، ورامز رفيق مدير عام AE Coin.