"شروق" تعلن تطورات متسارعة في "الشارقة المستدامة" و"أجوان خورفكان" وتطلق مشروعا تعليميا بـ 183 مليون درهم

الشارقة في 6 يوليو/ وام / كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عن تقدم ملحوظ في الأعمال الإنشائية لمشروعيها الرائدين "مدينة الشارقة المستدامة" و"أجوان خورفكان"، متوجة ذلك بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع "مجموعة سنام القابضة" لتطوير مدرسة أمريكية شاملة في "مدينة الشارقة المستدامة" باستثمارات تبلغ 183 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي). ويستهدف المشروع التعليمي، الذي يمتد لـ 35 عاماً، استيعاب 2,435 طالباً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ضمن مرافق عصرية متكاملة تشمل مختبرات علمية وروبوتية ومنشآت رياضية وفنية.

وعلى الصعيد الإنشائي، شارفت المرافق المجتمعية في "مدينة الشارقة المستدامة" على الاكتمال، حيث بلغت نسبة إنجاز المسجد الذي يتسع لنحو 650 مصلياً 70%، تزامناً مع قرب الانتهاء من الملاعب الرياضية متعددة الاستخدامات.

في الوقت ذاته، سجل مشروع "أجوان خورفكان" تقدماً متسارعاً في إنجاز الأساسات والأعمال الإنشائية البحرية، وسط إقبال قوي ومبيعات تعزز مكانته في صدارة مشاريع الواجهات البحرية المتميزة في الدولة.

وأكد خالد ديماس، المدير الأول لتطوير العقارات في "شروق"، أن هذه التطورات تعكس التزام الهيئة بتقديم مجتمعات حيوية ومستدامة تلبي تطلعات السكان والمستثمرين، مشيراً إلى أن التوسع في البنية التحتية التعليمية وتطوير الوجهات البحرية يمثل خطوة استراتيجية نحو توفير قيمة طويلة الأمد تدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.