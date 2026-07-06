غرفة الشارقة تواصل جهودها لتمكين مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة

الشارقة في 6 يوليو/ وام / عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعه الأول للدورة الثامنة عشرة بمقره الرئيسي، برئاسة سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني للرئيس، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تقديرا للثقة بتشكيل المجلس الجديد والدعم المستمر لاقتصاد الإمارة.

وتصدرت الملفات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة أجندة الاجتماع، حيث اعتمد المجلس التوجهات الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة في قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة لدعم تنافسية القطاع الخاص، كما استعرض سير العمل في مشاريع البنية التحتية للمناطق الصناعية والتجارية، ومشاريع الأمن الغذائي، وناقش سبل تبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، إلى جانب التحضير لإطلاق سلسلة من المعارض والمبادرات الترويجية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وعلى صعيد المؤشرات والأداء، أظهرت بيانات الغرفة للنصف الأول من العام الجاري أرقاما إيجابية، بتسجيل 3,139 عضوية جديدة، وتجديد 31,788 عضوية، وإصدار نحو 35 ألف شهادة منشأ، وإنجاز 1,110 معاملات تصديق، كما استعرض المجلس نجاح الغرفة في تطبيق أكثر من 90 توصية عملية أسهمت في تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتطوير المنظومة التشريعية.

وأكد عبدالله العويس التزام المجلس بمضاعفة الجهود لمواصلة ريادة الغرفة كشريك رئيسي في التنمية، واستثمار الشراكات الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية وحماية مصالح القطاع الخاص.

من جانبه، أشار محمد العوضي إلى تكامل جهود الأجهزة التنفيذية لترجمة خطط المجلس إلى واقع، عبر توفير بيئة تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز تنافسية مجتمع الأعمال في الشارقة إقليميا ودوليا.