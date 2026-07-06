تطبيق "الشارقة الخيرية" يجمع 8.6 مليون درهم عبر 35 ألف عملية تبرع خلال النصف الأول

الشارقة في 6 يوليو/ وام / سجل تطبيق جمعية الشارقة الخيرية أداء لافتا خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصيلة تبرعات بلغت 8.6 مليون درهم نفذت عبر 35 ألف عملية تبرع. واستقطب التطبيق 75 ألف زيارة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المتبرعين في القنوات الرقمية التي توفرها الجمعية لتيسير أعمال الخير.

وأكد سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن التطبيق بات إحدى القنوات الرئيسية الداعمة للمشاريع الإنسانية، تماشياً مع خطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات. وأوضح أن مشروع "خير الإنسانية" المخصص لدعم علاج المرضى تصدر قائمة المشاريع الأكثر تفاعلاً، تلاه مشروع "تفريج الكربة"، ثم مشاريع "سقيا الماء-حفر الآبار"، وبناء المساجد، وكفالة الأيتام.

وأضاف السويدي أن التطبيق، المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، يقدم خدمات ذكية مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، أبرزها المساعد الذكي "أحمد" للإجابة عن الاستفسارات وتسهيل رحلة المتبرع، إلى جانب خاصية "مستكشف الأثر" الحصرية التي تتيح للمستخدم توزيع مبلغ التبرع تلقائياً على مجموعة من المشاريع الخيرية، مما يسهم في تعظيم أثر الصدقة ويوفر مرونة عالية للمتبرعين.