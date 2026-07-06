غرفة الفجيرة تنظم معرض "القيظ 2026" للمنتجات الزراعية والعسل 9 يوليو

الفجيرة في 6 يوليو / وام / تنطلق فعاليات معرض القيظ 2026 للمنتجات الزراعية والعسل، من 9 إلى 11 يوليو الجاري، في مركز دبا للمعارض، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات موسم القيظ، بهدف دعم المزارعين ومنتجي العسل والأسر المنتجة، وتعزيز مكانة المنتجات المحلية وإبراز جودتها وتنوعها، إلى جانب المحافظة على الموروث الزراعي والتراثي المرتبط بموسم القيظ.

ويجمع المعرض نخبة من العارضين والمنتجين من مختلف مناطق الدولة، لعرض أجود أنواع التمور والعسل والمنتجات الزراعية والفواكه المحلية، في أجواء تعكس أصالة التراث الإماراتي وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم الإنتاج الوطني.

ويُعد المعرض منصة مهمة للتعريف بالمنتجات المحلية، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للتسويق والترويج أمام المنتجين والمزارعين.