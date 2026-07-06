ختام منافسات بطولة الإمارات للريشة الطائرة

دبي في 6 يوليو/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أمس، منافسات بطولة الدولة الثالثة للفئات العمرية والعموم 2026، التي أقيمت على 8 ملاعب في عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري، بمشاركة ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة ومراكز التدريب، عبر 18 منافسة لفئتي البنين والبنات، وسط منافسات عكست التطور الفني الذي تشهده اللعبة في مختلف الفئات العمرية.

وتزامنت البطولة مع الاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة، في تأكيد على التزام الاتحاد بمواصلة نشر اللعبة وتعزيز ثقافة ممارستها بين مختلف فئات المجتمع.

وشهدت البطولة حضور سعادة نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، اللذين توجا أصحاب المراكز الأولى، مؤكدين أهمية البطولات المحلية في اكتشاف المواهب، وصقل قدرات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأسفرت المنافسات عن تتويج نخبة من اللاعبين واللاعبات في مسابقات الفردي والزوجي لفئات العموم، وتحت 17 و15 و13 و11 و9 سنوات، في ظل مستويات فنية متميزة عكست تطور أداء المشاركين والجهود التي تبذلها الأندية ومراكز التدريب في إعداد المواهب.

وفي الترتيب العام، أحرز مركز عائشة بنت عثمان كأس المركز الأول لفئة البراعم (بنات)، فيما توج نادي النصر بكأس المركز الأول لفئتي العموم (رجال وسيدات).

وفي الترتيب العام، أحرز مركز عائشة بنت عثمان كأس المركز الأول لفئة البراعم (بنات)، فيما توج نادي النصر بكأس المركز الأول لفئتي العموم (رجال وسيدات).