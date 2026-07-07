النسخة السابعة من برنامج حكومة عجمان "صيفنا سعادة" تنطلق 13 يوليو

عجمان في 7 يوليو/وام/ ‎أعلنت اللجنة العليا لبرنامج حكومة عجمان الصيفي «صيفنا سعادة»، عن تفاصيل النسخة السابعة من البرنامج، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس 2026، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية.

‎جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمركز الاتحادي للفتيات في عجمان، بحضور سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وسعادة جاسم الدبل، مدير إدارة المراكز الشبابية في مؤسسة الاتحاد للشباب، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والداعمة للبرنامج، لاستعراض رؤية البرنامج وأهدافه، وأبرز المبادرات والأنشطة التي ستتضمنها النسخة السابعة.

‎وأكد أحمد الرئيسي أن برنامج «صيفنا سعادة» أصبح أحد أبرز البرامج الصيفية على مستوى الدولة، لما يقدمه من مبادرات نوعية تسهم في استثمار أوقات الطلبة والشباب بالإجازة الصيفية، من خلال برامج تعليمية وثقافية ورياضية وترفيهية، تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية.

من جهته أكد علي الشامسي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة أن النسخة السابعة تأتي استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققها البرنامج خلال الأعوام الماضية، من خلال تطوير المحتوى المقدم للمشاركين، وتوسيع نطاق الشراكات، وتقديم أنشطة تتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة والشباب، بما يعزز جودة الحياة ويحقق مستهدفات حكومة عجمان في بناء جيل واعٍ ومبدع.

‎واستعرضت اللجنة المنظمة أبرز محاور البرنامج التي تتضمن حزمة متنوعة من الفعاليات والورش التخصصية والأنشطة التفاعلية، التي صممت لتلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتقديم تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وصقل المهارات.

‎وتم الإعلان عن المراكز الصيفية المشاركة والتي ستحتضن فعاليات البرنامج في عدد من المواقع داخل الإمارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الأنشطة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمشاركين إلى جانب الكشف عن الجهات الشريكة والداعمة للبرنامج، وهي صندوق الوطن، وزارة الاسرة ، وزارة الثقافة، المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد ممثلو الجهات المشاركة أهمية التكامل بين مختلف المؤسسات لإنجاح البرنامج، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تعكس روح العمل المشترك لخدمة المجتمع، وتوفير برامج نوعية تثري تجربة المشاركين خلال العطلة الصيفية.

‎ودعت اللجنة العليا أولياء الأمور والطلبة إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدمها النسخة السابعة، مؤكدة أن «صيفنا سعادة» يواصل ترسيخ مكانته منصة مجتمعية متكاملة تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.