منتخب الأرجنتين يفوز على نظيره المصري ويتأهل لربع نهائي مونديال 2026

أتلانتا في 7 يوليو/وام/ تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16.

ونجح المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما افتتح المنتخب المصري التسجيل عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، قبل أن يعزز مصطفى زيكو التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وانتفض المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، فسجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، ثم أدرك ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة سويسرا وكولومبيا، المقررة في وقت لاحق اليوم.