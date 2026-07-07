برنامج الفجيرة للتميز الحكومي ينظّم "خلوة تحدّي الذكاء الاصطناعي المساعد"

الفجيرة في 7 يوليو / وام/ نظّم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، اليوم، خلوة "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، في الفجيرة، بمشاركة 60 مشاركاً من القيادات والكوادر الحكومية في الإمارة بهدف تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وترسيخ ثقافة التحول الذكي في العمل الحكومي.

تأتي الخلوة انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة العمليات، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل.

وصدرت عن الخلوة مجموعة من التوصيات العملية الداعمة لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية المحلية.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن تنظيم هذه الخلوة يأتي ضمن المساعي المستمرة للبرنامج لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية في الإمارة لتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسس ي وتطوير الخدمات المقدّمة للمتعاملين.

وأشار سعادته إلى أن الخلوة شكّلت منصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تطوير منظومة العمل الحكومي في إمارة الفجيرة.