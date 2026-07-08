غوتيريش يحذر من تصاعد التوتر بالخليج ويحث على ضبط النفس

نيويورك في 8 يوليو/ وام / أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ، إزاء تجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج ، معتبرا هذه الحوادث بمثابة تهديد يقوض التقدم الدبلوماسي الذي أحرز حتى الآن بين إيران والولايات المتحدة.

وفي بيان نسب للمتحدث الرسمي بإسمه ستيفان دوجاريك، حذر الأمين العام من العودة إلى الأعمال العدائية الشاملة ومن عواقبها الوخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، والاقتصاد العالمي برمته.

ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد إضافي، واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد.

وحث الأمين العام جميع الأطراف بضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام حقوق وحريات الملاحة.

ودعا إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد غوتيريش، إلتزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الرامية إلى منع عودة الصراع، واستعادة الاستقرار، والتوصل إلى حل شامل ودائم لهذا النزاع.

-نيو-سر-.