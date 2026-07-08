220 لاعبا يتنافسون في بطولة أدنوك للشطرنج الخاطف

أبوظبي في 8 يوليو/ وام / أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية تنظيم بطولة أدنوك للشطرنج الخاطف غدا، بمشاركة 220 لاعبا ضمن فعاليات "صيف أبوظبي الرياضي 2026"، في مركز أدنيك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أدنوك.

وكشف عن اختيار سعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي للنادي والحكم الدولي ضمن الطاقم التحكيمي لأولمبياد الشطرنج 2026، والمقرر بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان سبتمبر المقبل.

وأكد أن الاختيار يؤكد الحضور المتنامي للدولة في المحافل الرياضية الدولية، والثقة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية، والمكانة التي وصلت إليها في رياضة الشطرنج، بما يسهم في تعزيز حضورها على الساحة العالمية، لاسيما أن أولمبياد الشطرنج أكبر حدث عالمي للمنتخبات في اللعبة، بمشاركة نخبة اللاعبين والحكام من مختلف دول العالم.