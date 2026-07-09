عجمان في 9 يوليو/ وام / استضافت إمارة عجمان نخبة من أساطير كرة القدم الخليجية والعربية في "المجلس الخليجي"، ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية وسط حضور رسمي ورياضي وإعلامي.

وشهد المجلس مشاركة كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم، يتقدمهم أسطورة حراسة المرمى البحرينية وعميد حراس مرمى الخليج الكابتن حمود سلطان، ونجم الكرة الكويتية الكابتن بدر حجي، والحارس الدولي العراقي السابق نور صبري، إلى جانب نجم الكرة الإماراتية الكابتن محسن مصبح.

وتناول المجلس عددا من المحاور المتعلقة بمستقبل كرة القدم في المنطقة، ودور الأكاديميات في اكتشاف المواهب وصناعة اللاعبين، وأهمية الاستثمار في الفئات السنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة، كما استعرض الضيوف أبرز محطاتهم الرياضية، وقدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم أمام الحضور، في جلسة شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين والجمهور.

وأكد أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، أن وصول المهرجان إلى نسخته التاسعة يعكس حجم النجاح الذي تحقق خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا النجاح جاء بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به المهرجان من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إضافة إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها اللجنة المنظمة وجميع فرق العمل والشركاء لإنجاح الحدث عاما بعد عام.

وأضاف الرئيسي: نفخر بما وصل إليه المهرجان من مكانة على مستوى المنطقة، ونسعى في كل نسخة إلى تقديم برامج نوعية تجمع بين المنافسة الرياضية والجانب الثقافي والتعليمي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد الكابتن حمود سلطان أن مثل هذه المهرجانات تمثل بيئة مثالية لصقل مواهب الأطفال، وقال: الموهبة تحتاج إلى بيئة صحيحة لاكتشافها وتنميتها، وهذه المهرجانات تمنح الأطفال فرصة الاحتكاك والتعلم واكتساب الثقة بالنفس، وهي خطوة مهمة في بناء مستقبل الكرة الخليجية.

وأوضح الكابتن نور صبري أن البطولات المخصصة للفئات السنية تمنح اللاعبين خبرات مبكرة، مشيرا إلى أن المشاركة في مثل هذه المنافسات تساعدهم على تطوير شخصياتهم الرياضية، والتعامل مع أجواء المباريات، واكتساب الخبرة التي يحتاجونها في مسيرتهم المستقبلية.

أما الكابتن بدر حجي، فأشاد بالتطور الذي يشهده المهرجان، مؤكدا أن نجاحه خلال السنوات الماضية يؤهله للتوسع مستقبلا، وقال: "أتمنى أن يمتد نطاق المشاركة ليشمل عددا أكبر من الدول الخليجية والعربية، لأن مثل هذه التجمعات تسهم في رفع المستوى الفني، وتعزز أواصر الأخوة والتنافس الشريف بين أبناء المنطقة.

وأعرب الكابتن محسن مصبح عن تقديره لإمارة عجمان واللجنة المنظمة، مؤكدا أن استضافة هذه الكوكبة من النجوم تعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وقال: "أشكر القائمين على المهرجان على هذا التنظيم المتميز، وأحيي إمارة عجمان على احتضانها لهذه المبادرات الرياضية الهادفة التي تخدم الأجيال القادمة وتدعم تطوير كرة القدم الخليجية.

وفي السياق ذاته، أكد عادل الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور، الراعي الذهبي للمهرجان، أن مساهمة القطاع الخاص في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية تمثل جزءا من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل المجتمع.

وأضاف: نفخر بشراكتنا مع هذا الحدث المتميز، ونؤمن بأن دعم مثل هذه المبادرات يسهم في اكتشاف المواهب، وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع".

ويواصل المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية فعالياته حتى التاسع من يوليو، من خلال برنامج متكامل يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات المصاحبة، والتي تشمل الجلسات الحوارية والدورات التخصصية للمدربين والإداريين، إلى جانب بطولات الألعاب الإلكترونية وتحديات المهارات الكروية، بما يعزز تبادل الخبرات بين الأكاديميات الخليجية، ويؤكد مكانة إمارة عجمان كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية.