"الشارقة الرياضي" يدشن فعاليات "عطلتنا غير"

الشارقة في 9 يوليو/ وام / دشن مجلس الشارقة الرياضي فعاليات برنامجه الصيفي السنوي "عطلتنا غير"، الذي يستمر أربعة أسابيع بمشاركة 17 ناديًا رياضيًا ومتخصصًا، ويستهدف أكثر من 3 آلاف منتسب من فئتي البراعم "7 - 12 عامًا" والناشئين "13 - 17 عامًا".

ويتضمن البرنامج أربعة محاور أسبوعية، خُصص الأول منها للأسرة، فيما يحمل الأسبوع الثاني عنوان "الذكاء الاصطناعي" ويركز على استخداماته في المجال الرياضي، ويأتي الأسبوع الثالث تحت شعار "هنا الشارقة"، بينما يخصص الأسبوع الرابع للرياضة.

ويشتمل البرنامج على فعاليات ثقافية وتعليمية، وورش لاكتشاف المواهب، إلى جانب مسابقات رياضية وترفيهية، على أن تُختتم فعالياته بتتويج أفضل الأندية المشاركة وفق معايير نوعية اعتمدتها اللجنة المنظمة لكل فئة من فئات الأندية.

وأكد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج، أن انطلاقة البرنامج جاءت مميزة وشهدت إقبالًا لافتًا من المشاركين، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها النسخ السابقة أسهمت في ترسيخ ثقة أولياء الأمور بالبرنامج ودوره في استثمار أوقات الأبناء خلال الإجازة الصيفية.

وأضاف أن البرنامج يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رعاية النشء واستثمار طاقاتهم من خلال مبادرات نوعية، بدعم مجلس الشارقة الرياضي وحرص اللجنة المنظمة على إنجاح الحدث.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة ستتابع تنفيذ الفعاليات والأنشطة عبر زيارات ميدانية مجدولة للأندية المشاركة، تبدأ بالأندية الرياضية ثم الأندية التخصصية، بما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج وجودة التنفيذ.