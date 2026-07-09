رئيس البرلمان العربي يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

القاهرة في 9 يوليو/ وام / أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.

وأكد، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.

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