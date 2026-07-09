"أوقاف دبي" تكرم مدارس البحث العلمي تقديراً لدعمها الوقف التعليمي

دبي في 9 يوليو/ وام / كرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مدارس البحث العلمي بتسليمها شهادة شكر وتقدير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة لإمارة دبي تقديرا لمساهمتها في إطلاق وقف تعليمي ودورها البارز في نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم العطاء والاستدامة بين الطلبة.

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير المؤسسة للشركاء الذين يسهمون في دعم مسيرة الوقف وتعزيز دوره التنموي وتشجيع المبادرات النوعية التي تترك أثراً مستداماً في المجتمع، لا سيما في القطاع التعليمي.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن تسليم مدارس البحث العلمي شهادة شكر وتقدير لإسهامها في إطلاق وقف تعليمي لدعم الطلبة غير القادرين ونشر ثقافة الوقف بين الطلبة يجسد نموذجاً ملهماً للتكامل بين القطاع التعليمي والعمل الوقفي ويسهم في إعداد جيل يؤمن بأهمية الوقف كرافد للتنمية المستدامة.

وقال إن المؤسسات التعليمية تمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ ثقافة الوقف لدى الأجيال الناشئة، مشيراً إلى أن مبادرة مدارس البحث العلمي تعكس نموذجاً رائداً في توظيف التعليم لغرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية انطلاقاً من دورها المحوري في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الوقف والاستدامة وتحفيز الطلبة على تبني مبادرات تعزز قيم البذل والعطاء بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز العمل الوقفي وترسيخ أثره المجتمعي.

من جانبها أعربت سعادة نجلاء سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة مدارس البحث العلمي عن بالغ شكرها وتقديرها لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وما تبذله من عمل مبدع ومخلص في دعم المبادرات الوقفية النوعية.

وقالت إن مشاركة المدرسة في مشروع الوقف المخصص لدعم التعليم تنطلق من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية ومن إيماننا بأن توفير فرص التعليم لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه واجب ورسالة وتلتزم البحث العلمي في دعم كل مبادرة تخدم الإنسان وتعزز قيم العطاء وتسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا.

وتأتي الشهادة تكريماً للجهات التي قدمت إسهامات نوعية في مجال الوقف وأسهمت في نشر ثقافته وتعزيز أثره المجتمعي بما يرسخ قيم العطاء والاستدامة في دبي.