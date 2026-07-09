جنيف في 9 يوليو /وام/ أكد نادي الإمارات العلمي مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجالات الابتكار والملكية الفكرية، خلال مشاركته بصفة مراقب دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، التي تُعقد في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين ورؤساء مكاتب الملكية الفكرية وممثلي الدول والمنظمات الدولية، لبحث مستقبل منظومة الملكية الفكرية ودورها في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية، تجربة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودور النادي منذ حصوله على صفة مراقب دولي لدى المنظمة في يوليو 2024، بما يعزز حضوره كشريك دولي فاعل في نشر ثقافة الابتكار وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقود مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وأن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة أساسية لتحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية تدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن النادي رفع رصيده إلى 25 حقاً من حقوق الملكية الفكرية، في إنجاز يعكس نجاحه في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى أصول معرفية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأوضح أن محاور الاجتماعات، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الأصول غير الملموسة، تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وبالتوازي مع الاجتماعات، يشارك الطالبان علي حميد اللوغاني وحمدان محمد رحمة في المعرض المصاحب ضمن جناح دولة الإمارات، الذي تقوده وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث يستعرضان ابتكاراتهما العلمية، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المبتكرين الشباب وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية.