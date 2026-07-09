دبي الرقمية ومجموعة الإمارات توحدان جهودهما لتعزيز الجاهزية الرقمية

دبي في 9 يوليو / وام / وقّعت دبي الرقمية ومجموعة الإمارات، اتفاقية تعاون إستراتيجية تتيح للمجموعة الاستفادة من منظومة الخدمات والمنصات الرقمية التي تطورها دبي الرقمية، في خطوة تعزز الجاهزية الرقمية في الإمارة، وترتقي بتجربة الموظفين، وترفع كفاءة العمليات، وتدعم تكامل الأنظمة وتبادل البيانات، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

شهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، ومعالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، فيما وقعها سعادة مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وأميرة العوضي، نائب رئيس أول لعمليات وأنظمة الموارد البشرية في طيران الإمارات.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من الخدمات الرقمية ومنصات التمكين الرقمي وخدمات البيانات والإحصاء، بما يسهم في تعزيز تكامل الأنظمة، وتوسيع استخدام المنصات الرقمية المشتركة، وتوفير بيئة رقمية أكثر ترابطاً ومرونة.

وأكد الحميري أن الاتفاقية تجسد رؤية دبي في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن توظيف المنصات الرقمية المتقدمة يسهم في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الابتكار ويحقق قيمة مستدامة لمختلف القطاعات.

وقال أوليفر جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات، إن الشراكة مع دبي الرقمية ستسهم في تسريع الإجراءات، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وإزالة العقبات أمام الموظفين، بما يتيح لهم التركيز على مهامهم الأساسية، مؤكداً أن التعاون ينسجم مع رؤية دبي لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم جودة الحياة وتطور الأعمال.

وتوفر الاتفاقية إطاراً متكاملاً للتعاون يشمل مستويات أداء متقدمة، وآليات فعالة للدعم والاستجابة، ومعايير عالمية لأمن المعلومات، بما يعزز التكامل بين الجهات، ويوسع الاستفادة من المنصات الحكومية المشتركة، ويدعم بناء منظومة رقمية أكثر استدامة وتنافسية في دبي.