معهد الإمارات المالي ينظم يوما مفتوحا للتوظيف دعما للتوطين وتمكين الكفاءات الوطنية

الفجيرة في 9 يوليو / وام / نظّم معهد الإمارات المالي، بالتعاون مع مجلس محمد بن حمد الشرقي ومجالس الفجيرة للشباب، يوماً مفتوحاً للتوظيف في مجلس مريشيد المجتمعي بمدينة الفجيرة، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.

جاء تنظيم هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم مستهدفات التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص المواطنين للالتحاق بسوق العمل، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الداعية للاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها للمستقبل.

واستهدفت هذه المبادرة توفير منصة حيوية تجمع الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف، مما أتاح لهم فرصة التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة، وإجراء المقابلات المباشرة، والاطلاع على متطلبات سوق العمل.

ويرمي اليوم المفتوح إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية لتوظيفها في مختلف القطاعات، ودعم الشباب الإماراتي لتمكينهم من بناء مسارات مهنية واعدة عبر توفير فرص عمل نوعية تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية، ورفع نسب التوطين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذا الحدث يجسد أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتنفيذ المبادرات التي تستهدف تمكين المواطنين، وتأهيلهم مهنياً، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يرفع من تنافسية الكفاءات الوطنية ويرسخ دورها في مسيرة التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية إقبالاً وتفاعلاً واسعاً من قبل الباحثين عن العمل، حيث تمكنوا من تقديم سيرهم الذاتية، وإجراء المقابلات الأولية مع مسؤولي التوظيف، واستكشاف المسارات المهنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الإرشاد المهني التي تعزز جاهزيتهم لخوض غمار سوق العمل، وتؤكد على مواكبة توجهات الدولة في الاستثمار بالإنسان.