دبي في 9 يوليو / وام / وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي اتفاقية استراتيجية مع شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية (UAEV)، بوصفها أول شبكة شحن مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، لنشر محطات الشحن في مجالس الأحياء وقاعات الأفراح التابعة للهيئة.

وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى تعزيز وتوسيع البنية التحتية للنقل المستدام، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى حلول الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية لبناء مجتمع مستدام، ويدعم توجهات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تشغيل المحطات فعلياً في مجالس الراشدية والبرشاء وند الشبا، على أن يُستكمل العمل خلال العام الجاري 2026 في مجالس الخوانيج والورقاء وقاعة أفراح البرشاء.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية في عام 2027 لتشمل قاعة الطوار للأفراح ومجلسي العوير وحتا، لتشكل هذه الخطوة نموذجاً للشراكة المستدامة التي تدعم صندوق التنمية المجتمعية عبر توظيف عوائد التعاون في البرامج المجتمعية.

وأكدت شيخة الجرمن، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرة تجعل من المرافق المجتمعية منصات داعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهم في رفع الوعي البيئي وتسهيل تبني النقل المستدام.

وأوضح علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، أن الشراكة توفر بنية تحتية موثوقة وميسرة تقرّب الخدمات لأفراد المجتمع، مشيراً إلى استمرار الشركة في تطوير شبكتها لاستهداف توفير أكثر من 1000 محطة شحن فائقة السرعة على مستوى الدولة بحلول عام 2030.