الفجيرة في 9 يوليو/ وام / انطلقت اليوم أعمال الخلوة الاستراتيجية لقطاع الاقتصاد في إمارة الفجيرة، والتي ينظمها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي تحت شعار "من التخطيط إلى التأثير"، كجزء من سلسلة خلوات خطة الفجيرة 2028.

وجاءت هذه الانطلاقة بمشاركة سعادة الكابتن سالم عبد الله، رئيس قطاع الاقتصاد، وفريق عمل القطاع من مختلف الجهات المعنية، وذلك في مقر البرنامج، بهدف استعراض المؤشرات الاستراتيجية للخطة وتحويل الرؤى الاقتصادية إلى مسارات تنفيذية عملية.

وتضمنت أعمال الخلوة عرضاً شاملاً للإطار الاستراتيجي وأهداف خطة الفجيرة 2028، إلى جانب عقد جلسات مركزة لمناقشة المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بالإمارة، وتحليل الوضع الراهن لقطاع الاقتصاد، مع تسليط الضوء على القضايا ذات الأولوية لضمان مواءمة الجهود الحكومية مع التوجهات التنموية المستقبلية.

وشهدت الفعاليات أيضاً تحديد المبادرات والمشاريع التطويرية، وبناء توافق قيادي متين حول القرارات الاستراتيجية المحورية، لتوثيق التوجهات المعتمدة للمسارات التنفيذية المستقبلية لقطاع الاقتصاد.

وأكد سعادة الكابتن سالم عبد الله أن هذه الخلوة تعد محطة أساسية لترجمة الرؤية الاقتصادية لإمارة الفجيرة إلى خطط تنفيذية واقعية وقابلة للقياس، وذلك عبر تحويل المبادرات والمشاريع إلى مسارات واضحة مدعومة بمنظومة متابعة فعالة تكفل تحقيق الأثر الإيجابي ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وقال إن قطاع الاقتصاد يشكل ركيزة محورية في خطة الفجيرة 2028، منسجماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومتنوع، مشدداً على الأهمية البالغة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتقي بجودة الحياة.