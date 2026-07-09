"الفارس كلوز" يحصد لقب الجولة الثالثة لسباقات الإمارات العالمية للقدرة بجنوب أفريقيا

جوهانسبرج في 9 يوليو/ وام / أحرز الفارس مايكل كلوز من جنوب أفريقيا، لقب الجولة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 207 كلم، والتي أقيمت على مدار أيام 7 و8 و9 يوليو الجاري من 8 مراحل، في بلدة فوريسميث بولاية فري ستيت في جمهورية جنوب أفريقيا.

وأقيم السباق والمعروف باسم (فوريسميث 200)، بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد جنوب أفريقيا للفروسية، بمشاركة 74 فارساً وفارسة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 8 مراحل، وتضمن اليوم الأول 74.2 كلم على 3 مراحل، و74.2 كلم في اليوم الثاني على 3 مراحل أيضاً، و58.6 كلم في اليوم الثالث على مرحلتين.

وتوّج الفارس كلوز باللقب على صهوة "إيداهو إس إس تريسر"، بعد أداء مميز وهيمنة كبيرة على مجريات السباق في 7 مراحل، مسجلاً 8:09:48 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.36 كلم/ساعة.

وحققت المركز الثاني الفارسة أنيني فان هيردين على صهوة "سالتريت دي بيستر"، بزمن قدره 8:20:10 ساعة، بينما ذهب المركز الثالث إلى الفارس نيكو ماير لي روكس على صهوة "أريلي رويال ريجن"، ب 8:20:17 ساعة.

وأسفرت بقية السباقات، عن فوز الفارس فريكي دي جاجير بلقب الأطفال لمسافة 207 كلم، على صهوة "الشيتان رشيك"، مسجلاً 10:04:08 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 20.56 كلم/ساعة، وتصدر الفارس هندري فان ويك سباق "الوزن الثقيل" لمسافة 207 كلم، على صهوة "في دبليو سبارك" بزمن قدره 8:52:51 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 23.31 كلم/ساعة.

وتصدرت الفارسة ناني شيبرس سباق الشباب والناشئين على صهوة "فاناس المحروس"، مسجلة 8:44:16 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 23.69 كلم/ساعة، وأحرز الفارس مايكل فالتان لقب "الوزن الخفيف" على صهوة "سانيسيجنس"، بزمن قدره 8:11:24 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.27 كلم/ساعة.

وتوج الفائزين سعادة محش سعيد سالم الهاملي سفير دولة الإمارات لدي جمهورية جنوب أفريقيا، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، ورامز رفيق مدير عام AE Coin، وناصر أحمد عبد الله مدير المشاريع في إي إس إس بالقرية، وسالم الكعبي من سفارة دولة الإمارات، وداني بيرمان رئيس اتحاد الفروسية بجنوب أفريقيا.

وأشاد سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالنجاح المتواصل للسلسلة، والأصداء الإيجابية التي رافقتها في كل من فرنسا والأرجنتين، وصولا إلى جنوب أفريقيا، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لرياضة القدرة، ومبادرة السلسلة.

وأضاف أن السلسلة ستقدم إلى المشاركين في أكثر من 10 دول، بالإضافة إلى محبي سباقات القدرة مبادرة إماراتية تهدف إلى الإسهام في تطوير السباقات، ودعم تنافسيتها، لمواكبة النقلة النوعية التي بلغتها في جوانبها التنظيمية والفنية واللوجستية، والعمل على نقل الخبرات والأفكار، وإثراء السباقات بفعاليات متنوعة وجاذبة، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، والذي يشرف على 9 سباقات في السلسلة.

وأشارت لارا صوايا الى أن المحطة الرابعة لسلسلة السباقات ستقام بمنطقة لاي لاي في جمهورية تشيلي 28 أغسطس المقبل، وتتألف من 5 سباقات لمسافات تتراوح بين 100 و120 كلم (نجمتان)، وللشباب والناشئين، الى جانب السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم (ثلاث نجوم) بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، مشيدة بجهود سفارة الدولة بجمهورية جنوب أفريقيا في دعم نجاح الفعاليات.