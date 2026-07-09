رأس الخيمة في 9 يوليو / وام / دشنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي 2026، الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بمشاركة 200 طالب تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، بحضور العميد الركن الدكتور يوسف بن يعقوب الزعابي نائب مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، والعقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وأكد العميد يوسف بن يعقوب، أن إقامة البرنامج السنوي يندرج ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لتنمية وغرس روح الإبداع والابتكار والانضباط للمشاركين خلال العطلة الصيفية، واستثمارها في تنمية مهاراتهم وتعزيز الوعي الأمني لديهم، وترسيخ مفهوم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتنمية قدراتهم الرياضية والصحية والعسكرية، تحت إشراف ضباط ومدربين مختصين من أصحاب الكفاءة والخبرة.

ولفت إلى أن تنوع الأنشطة والفعاليات التي يوفرها البرنامج للطلبة المشاركين يسهم في توفير بيئة صحية قائمة على الانضباط والأنشطة الرياضية والمعرفية لإعدادهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، داعيًا الطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي إلى الاستفادة القصوى من البرامج التي يتم تنفيذها لهم بشكل يومي.

وفور استقبال الطلبة المشاركين ببرنامج أصدقاء شرطة رأس الخيمة الصيفي، تولّت فرق العمل المعنية عملية توزيع الطلبة إلى 4 مجموعات، يتلقون من خلالها دروساً مختلفة في الأمور العسكرية واللياقة البدنية التي تتضمن السباحة وكرة القدم والفنون القتالية، فضلًا عن دروس في الذكاء الاصطناعي وجرعات معرفية وتثقيفية، وغيرها من البرامج المتنوعة التي تعود بالنفع والفائدة على الطلبة.