أبطال تحدي القراءة العربي في الإمارات يؤكدون دور المعرفة في صقل شخصياتهم وبناء طموحاتهم

دبي في 9 يوليو / وام / أجمع الفائزون في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، خلال لقاءات أجرتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، على أن القراءة شكلت لهم رحلة معرفية أسهمت في تطوير شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مستعرضين تجاربهم ورحلتهم نحو الفوز وأثر المبادرة في تنمية شغفهم بالمعرفة.

وأكدت الطالبة دانة عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في أبوظبي، والفائزة بالمركز الأول وبطلة التحدي على مستوى الدولة، أن الإيمان بالأحلام والاجتهاد والمثابرة هي السبيل لتحقيق الفوز بجدارة، وأوضحت أن شغفها بالقراءة دفعها لقراءة أكثر من مائتي كتاب خلال العام الماضي وحده، متجاوزة متطلبات المسابقة التي شاركت فيها لثلاث سنوات متتالية، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز وسع مداركها وغير طموحها من الطب النفسي إلى السلك الدبلوماسي لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وأعرب الطالب حمد محمد إبراهيم الهاشمي من مدرسة المحمود في الشارقة، الحاصل على المركز الثاني، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي جاء تتويجاً لمشاركته في المسابقة على مدار تسع سنوات، مهديا فوزه لأسرته ومدرسته ووطنه وإمارة الشارقة، ووجه الهاشمي رسالة للشباب تؤكد على أهمية القراءة باعتبارها مفتاح المعرفة وطريق تحقيق الطموحات وتطوير الذات.

وعبرت جدة الطالب يوسف محمد سعيد من مدرسة القدوة في الشارقة، والفائز بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، عن فخرها بشغف حفيدها بالقراءة وحفظه لعشرة أجزاء من القرآن الكريم، وأكدت حرصها المستمر على توجيهه لقراءة الكتب الدينية وقصص الأنبياء والصحابة، ومواصلة دعمه لتحقيق أمنية والدته الراحلة بأن يصبح إمام مسجد.