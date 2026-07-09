عبدالله الشرقي يفتتح معرض القيظ للمنتجات الزراعية والعسل 2026 في دبا الفجيرة

الفجيرة في 9 يوليو / وام / افتتح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اليوم، فعاليات معرض القيض للمنتجات الزراعية والعسل 2026، في نسخته الأولى، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وذلك في مركز دبا للمعارض بالفجيرة.

وتضمن حفل الافتتاح، كلمة سعادة سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدداً من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية التي استقطبت الزوار، شملت عروضاً للفنون الشعبية وفقرات غنائية تراثية، إلى جانب أنشطة متنوعة عكست الموروث الثقافي للمنطقة وأضفت أجواءً احتفالية على الحدث.

وأكد الهنداسي، أن المعرض يمثل إحدى المبادرات النوعية التي تسعى الغرفة من خلالها إلى دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين والأسر المنتجة، مشيراً إلى أن الحدث يعكس أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة.

وقال إن المعرض يسهم في إبراز جودة المنتجات الوطنية وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام المنتجين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تنمية قطاع زراعي مستدام قادر على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، والمحافظة على الموروث الزراعي المحلي.

ويُقام المعرض من 9 إلى 11 يوليوالجاري، في إطار الجهود الرامية إلى دعم المزارعين المحليين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وإبراز المنتجات الوطنية الزراعية ومنتجات العسل التي تشتهر بها إمارة الفجيرة والمناطق المحيطة بها.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من أصحاب المزارع ومنتجي العسل وأصحاب المحميات الزراعية، الذين عرضوا تشكيلة متنوعة من المنتجات الزراعية الموسمية، شملت أصناف الرطب والمانجو والموز، إلى جانب منتجات العسل المحلي ذات الجودة العالية، بما يعكس تطور القطاع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف المعرض إلى توفير منصة تجمع المنتجين والمستهلكين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الزراعية، فضلاً عن دعم الابتكار والاستدامة في الإنتاج الزراعي وتربية النحل.

وأشاد عدد من المشاركين في المعرض، بالمستوى التنظيمي للحدث والإقبال الكبير من الزوار، مؤكدين أنه يمثل فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات الوطنية، وتوسيع شبكة العلاقات مع المستهلكين والجهات الداعمة للقطاع الزراعي، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تبادل الخبرات بين المزارعين ومنتجي العسل بما يدعم تطوير الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

حضر الافتتاح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومعالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.