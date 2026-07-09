واشنطن في 9 يوليو / وام / أعلنت شركة "أوبن إيه.آي"، اليوم، عن إطلاق أداة "تشات جي.بي.تي وورك" المدعومة بتقنية "جي.بي.تي-5.6"، والمخصصة لتنفيذ المهام وأتمتة بيئة العمل.

وذكرت الشركة أن الأداة الجديدة تعمل على جمع البيانات من التطبيقات والملفات لإنشاء المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، والمواقع الإلكترونية.

وترافق ذلك مع الكشف عن تطبيق جديد لأجهزة سطح المكتب وخاصية لاستضافة المواقع الإلكترونية، تزامنا مع استعداد الشركة لطرح سهمها للاكتتاب العام.

وفي سياق متصل، أتاحت شركة "ميتا بلاتفورمز" للمطورين الوصول إلى واجهة برمجة نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، بالتزامن مع إطلاق النسخة المطورة "ميوز سبارك 1.1". وتوفر النسخة الجديدة قدرات تشمل كتابة الشفرات البرمجية وتصحيحها، واستخدام الأدوات الخارجية، وفهم النصوص والصور ومقاطع الفيديو، لتنفيذ مهام متعددة الخطوات.

وتأتي هذه الإطلاقات لتلبية الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنجاز المهام المستقلة بأقل تدخل بشري، ضمن نماذج أعمال تعتمد على فرض رسوم مقابل الاستخدام المهني، في سوق يضم مطورين آخرين مثل شركة "آنثروبيك" التي أطلقت سابقا أداة "كلود كوورك".

-خلا-