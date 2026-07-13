دبي في 13 يوليو/وام/ حقق برنامج "بروة" أثراً إيجابياً على صعيد تعزيز الوعي العقاري لدى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي بعدما ارتفع مستوى الرضا عن الورش التوعوية التي شملها إلى 90 بالمائة.

وبلغت نسبة سعادة المتعاملين 94 بالمائة وذلك مع اختتام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع سلسلة من الورش التفاعلية التي تضمنها " بروة " وشارك فيها 169 من كبار المواطنين ضمن مرحلته الثانية.

استهدفت الورش تعزيز الوعي بالخدمات العقارية والتعريف بالمبادرات المخصصة للفئات المستهدفة وتطوير قنوات التواصل المباشر معها بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ نهج حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان.

وأظهرت نتائج البرنامج ارتفاع مستوى الرضا من 59 بالمئة إلى 90 بالمائة بورشة مركز البرشاء المجتمعي ومن 50 بالمائة إلى 90 بالمائة في ورشتي مركز ذخر الوصل ومركز ذخر الخوانيج بما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وتعزيز تجربة المستفيدين.

واختتمت الفعاليات بورشة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنمية المجتمع استعرضت النتائج وتقييم الأثر ومناقشة احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم بما يدعم تطوير خدمات أكثر تكاملاً وشمولية.

وأكدت الورشة أهمية تعزيز التعاون بين الجهتين والاستمرار في تنفيذ البرامج التوعوية بصورة دورية وتطوير المحتوى العقاري وتوسيع المبادرات المشتركة بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويعزز الشمول المجتمعي وجودة الحياة ويرسخ نموذجاً حكومياً يضع الإنسان في قلب عملية التطوير.