ألماتي في 13 يوليو/وام/ استهل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو مشاركته في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» بتحقيق نتائج مميزة في منافسات فئة تحت 16 عاماً، التي أقيمت اليوم في صالة «ألماتي أرينا» بكازاخستان، بعدما حصد لاعبوه 15 ميدالية ملونة، في بداية واعدة لمشواره.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب مستويات فنية قوية عكست جاهزيتهم العالية، ونجحوا في فرض حضورهم أمام نخبة من أبرز المواهب الآسيوية، بفضل الانضباط التكتيكي، والجاهزية البدنية، والقدرة على التعامل مع مجريات النزالات، ما قاد عدداً منهم إلى بلوغ الأدوار النهائية والصعود إلى منصات التتويج.

توزعت ميداليات منتخب الناشئين بواقع ثلاث ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات؛ إذ أحرز عبد الرحمن طاهر البريكي ذهبية وزن 40 كجم، وسعيد مروان القبيسي ذهبية وزن 52 كجم، وفهد سعود الظاهري ذهبية وزن 62 كجم.

فيما نال سعود البلوشي فضية وزن 44 كجم، وأحمد الكتبي فضية وزن 48 كجم، وغياهيب الراشدي فضية وزن 36 كجم، ومهرة بدر العزيزي فضية وزن 40 كجم، وآية محمد البلوشي فضية وزن 57 كجم.

وأحرز سالم سيف خالد برونزية وزن 52 كجم، وخلفان القبيسي وخالد حمدان برونزيتي وزن 56 كجم، ومايد علي الشامسي برونزية وزن 69 كجم، وسعود جمعة الكعبي برونزية وزن 77 كجم، فيما نالت ميثاء الكربي برونزية وزن 40 كجم، ودانة أسد النقبي برونزية وزن 63 كجم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النتائج تعكس العمل المتواصل خلال مرحلة الإعداد والحرص على تجهيز عناصر المنتخب للمنافسة بأعلى درجات الجاهزية، مشيداً بما قدمه اللاعبون واللاعبات من مستويات متميزة.

وقال إن أبناء وبنات الإمارات أظهروا ثقة كبيرة وقدرة على تنفيذ الخطط الفنية تحت الضغط، رغم قوة المنافسة وتقارب المستويات، وتمكنوا بتركيزهم وروحهم القتالية من حسم عدد من النزالات المهمة واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف أن البطولة محطة مهمة في مسيرة هذه الفئة العمرية، لما توفره من احتكاك قوي مع أبرز المواهب الآسيوية، مشيراً إلى أن المشاركة تندرج ضمن خطة متكاملة تهدف إلى صقل مهارات اللاعبين، وتعزيز خبراتهم التنافسية، وإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات الإماراتية في رياضة الجوجيتسو.

من جانبه، أكد إبراهيم الحوسني، مدرب منتخب الإمارات تحت 16 عاماً، أن أداء اللاعبين شهد تطوراً ملحوظاً مع توالي النزالات، مشيراً إلى التزامهم بالتعليمات الفنية وقدرتهم على قراءة المنافسين وتكييف أسلوب اللعب وفق متطلبات كل مواجهة.

وقال إن اللاعبين دخلوا المنافسات بإعداد جيد، ونجحوا في ترجمة ما تدربوا عليه إلى أداء فعّال على البساط، مع التركيز على إدارة تفاصيل النزال وتحقيق التوازن بين المبادرة الهجومية والانضباط الدفاعي، مؤكداً مواصلة الجهاز الفني تحليل الأداء للاستفادة من هذه المشاركة وتعزيز نقاط القوة ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأعرب عبدالرحمن طاهر البريكي لاعب المنتخب المتوج بالميدالية الذهبية عن فخره باعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن قوة المنافسة منذ النزال الأول حفزته على التركيز الكامل والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، وأن تمثيل الإمارات مسؤولية كبيرة، فيما يشكل الفوز بالميدالية الذهبية دافعاً لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكدت اللاعبة آية محمد البلوشي المتوجة بالميدالية الفضية أنها خاضت البطولة بهدف المنافسة على المركز الأول، مشيرة إلى أن الإعداد الجيد والثقة بالنفس ودعم الجهاز الفني أسهم في تجاوز النزالات الصعبة، معربة عن سعادتها بتعزيز رصيد المنتخب والوقوف على منصة التتويج.

وتتواصل منافسات البطولة غداً "الثلاثاء" بإقامة نزالات فئة تحت 18 عاماً، حيث يتطلع منتخب الإمارات إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز رصيده من الميداليات.