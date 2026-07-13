ترخيص واعتماد 1144 كادراً مهنياً بالتخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية في دبي

دبي في 13 يوليو/وام/ اعتمدت هيئة تنمية المجتمع في دبي دفعة جديدة لعام 2026 وهي "الدفعة الثالثة" وتضمنت 38 مهنيا ضمن القطاع الاجتماعي بعد استكمالهم جميع المتطلبات للحصول على الرخصة المهنية وأدائهم القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام الهيئة ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 من المهنيين الممارسين .

وبلغ عدد المهنيين المرخصين حتى نهاية 2025 "991 "مهنياً في حين شهد النصف الأول من عام 2026 اعتماد "115" مهنياً ليمثلوا جميعاً مجموعة من التخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية.

يأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتجسيداً لمستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء المنظومة المجتمعية الأكثر تلاحماً واستدامة وريادة عالمياً لتقود إمارة دبي تحولاً نموذجياً في تنظيم وحوكمة المهن الاجتماعية.

ويستند التميز الذي يشهده القطاع الاجتماعي في دبي اليوم إلى تشريع تم تحديثه بموجب القانون رقم /12/ لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي والذي منح الهيئة الاختصاص لتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في كافة أنحاء الإمارة.

يأتي التزام الأخصائيين بأداء القسم المهني امتثالاً للمادة /14/ من اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم /20/ لسنة 2011 وتطبيقاً مباشراً للمستهدفات القانونية لقانون عام 2026 التي توفر اعتماد نظام للتصنيف والترخيص ليكون أداء القسم هوالمحطة الختامية التي تتوج رحلة التحقق من المؤهلات والخبرات وتعلن الجاهزية القانونية والأخلاقية الكاملة لمباشرة المزاولة.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالمنظومة مواءمتها للتخصصات الدقيقة التي برزت مع التطور المجتمعي وشملت التخصصات المهنية المعتمدة الأخصائي النفسي والأخصائي النفسي المساعد والأخصائي الاجتماعي والمرشد الاجتماعي ومعلم تربية خاصة ومساعد محلل سلوك ومساعد دعم التعلم ومحلل سلوك.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن مواصلة رفد القطاع بالدفعات المرخصة يجسد التقدم الاستراتيجي للإمارة وقالت : "نؤمن بأن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين استثمار في الإنسان وجودة الحياة فمن خلال إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية نرسخ قطاعاً اجتماعياً أكثر كفاءة واستدامة قادراً على مواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر.. ويعكس النمو المتواصل في أعداد المهنيين المرخصين نجاح هذه الرؤية إذ ارتفع عددهم من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى العدد الذي نحتفي به اليوم متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف فقط بما يؤكد التقدم الذي حققته دبي في تطوير القطاع الاجتماعي.

وأضافت معاليها أن أداء القسم المهني يمثل التزاما أخلاقيا ومهنيا يكرس قيم المسؤولية والنزاهة ويعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية.. وسنواصل في هيئة تنمية المجتمع تطوير منظومة الترخيص المهني والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية والمقيمة بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الاجتماعية وجودة الحياة فما نحققه اليوم يجسد نهج دبي في تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة ويؤكد أن الإنسان والأسرة والمجتمع سيظلون دائماً في صدارة أولوياتها.