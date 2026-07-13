انطلاق فعاليات برنامج "نوخذة أبوظبي" بمشاركة 110 طلاب وطالبات

أبوظبي في 13 يوليو/ وام/ انطلقت مساء اليوم فعاليات برنامج "نوخذة أبوظبي"، على شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن البرنامج الصيفي 2026.

شارك في فعاليات اليوم الأول 110 طلاب وطالبات من الفئات العمرية المختلفة، بهدف نشر ثقافة الإبحار الشراعي بين الأجيال الناشئة، وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث البحري الإماراتي، من خلال تدريبهم على المهارات الأساسية للإبحار وقيادة المحامل، وتأهيلهم للمشاركة في السباقات.

وشهد اليوم الافتتاحي محاضرات تثقيفية، ونظرية للمشاركين حول الجوانب الأساسية للبرنامج، قدمها سلطان علي الزعابي، أخصائي تنمية مواهب في هيئة أبوظبي للتراث عن أدوات الغوص والصيد، ضمن البرنامج المقرر للمحاضرات.

وعبر المشاركون علي حمد البادي" 10 أعوام"، ومهرة بطي المحيربي" 9 أعوام"، وسلطان محمود الحمادي" 13 عاما" عن تقديرهم لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية على هذه المبادرة وأكدوا رغبتهم في تطوير قدراتهم، والاستفادة من المدربين في اكتساب الخبرات الضرورية قبل انتقالهم إلى المشاركة في السباقات المتنوعة.

وقال خليفة السويدي مدير الأكاديمية إن البرنامج يتم تنظيمه تزامنا مع الإجازة الصيفية في كل من أبوظبي والمرفأ وجزيرة دلما، لتدريب الطلبة على المحامل التراثية 22 قدما، والكاياك، "التجديف" والسباحة، بالإضافة إلى الورش التعليمية والتثقيفية، مشيدا بالتعاون مع الشركاء مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي البحرية، وهيئة أبوظبي للطفولة، وهيئة أبوظبي للتراث، ومجموعة سرح.

حضر انطلاق الفعاليات ماجد عبدالله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة بالنادي، وعبدالله خليفة الحوسني، مدير مكتب الشؤون التنفيذية في هيئة أبوظبي للطفولة، وناصر الشامسي ممثل مجموعة سرح، ومحمد المرر مدير إدارة التراخيص والتفتيش في أبوظبي البحرية، وعلي سالمين الظاهري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد الزعابي مدير مركز تدريب التراث البحري في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة السويدي مدير الأكاديمية.