"مجلس موهوبين في رأس الخيمة" ينظم ملتقاه التعريفي الأول

رأس الخيمة في 13 يوليو/وام/ نظّم "مجلس موهوبين في رأس الخيمة" التابع لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ملتقاه التعريفي الأول تحت شعار "معاً لاكتشاف المواهب وصناعة المستقبل".

حضر الملتقى أحمد الدباني النعيمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس إلى جانب عدد من مدراء الدوائر الحكومية المحلية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية والشركاء والمهتمين بقطاع الموهبة والإبداع.

وأكد أحمد النعيمي أن الموهبة ثروة وطنية، وأن اكتشافها ورعايتها وتمكينها يعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل وفق رؤية وطنية متكاملة لبناء منظومة مستدامة تحتضن الموهوبين في مختلف المجالات، وتربطهم ببرامج نوعية ومسارات واضحة للرعاية والتمكين، من خلال التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والتعليمية والمجتمعية.

وأوضح أن مجالس الموهوبين في إمارات الدولة تمثل امتداداً ميدانياً لرسالة الجمعية، وتسهم في الوصول إلى المواهب داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز مشاركة الأسرة والمؤسسات في اكتشافها وتنمية قدراتها، بما يدعم توجهات الدولة في الاستثمار في الإنسان وصناعة أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

من جانبها استعرضت فاطمة الكتبي، رئيس مجلس موهوبين رأس الخيمة، رؤية المجلس وأهدافه وآليات عمله، مؤكدة أن المجلس يسعى إلى اكتشاف المواهب في الإمارة، وتقييم قدراتها وفق منهجية مؤسسية، وربطها ببرامج جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وصولاً إلى رعايتها وتمكينها وبناء شراكات داعمة توفر لها البيئة المناسبة للتطور والتميز.

تضمنت فعاليات الملتقى عرض الفيلم الافتتاحي "من سيكون" الذي سلط الضوء على دور الأسرة باعتبارها المحطة الأولى في اكتشاف قدرات الأبناء، إلى جانب جلسة حوارية ناقشت مسؤولية المجتمع المشتركة في اكتشاف ورعاية وتمكين المواهب، وأهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والجهات التعليمية والحكومية والخاصة.

اختُتم الملتقى بتكريم الشركاء من قبل رئيس الجمعية تقديراً لدعم رسالة الجمعية والمجلس.