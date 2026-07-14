إسلامية دبي: أكثر من 64 ألف مستفيد من "نبض الأسرة" منذ إطلاقه

دبي في 14 يوليو /وام/ أعلنـت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن برنامج "نبض الأسرة" حقق نتائج نوعية منذ انطلاقه خلال عام 2026، عبر تنفيذه 1417 فعالية توعوية استفاد منها أكثر من 64 ألف شخص، في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الإيجابية، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة.

وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم، أن الفعاليات شملت 1400 درس شرعي في مساجد إمارة دبي، و16 محاضرة رقمية، إلى جانب محاضرات توعوية موجهة للجهات الحكومية، بما يعكس تنوع وسائل الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت أن البرنامج يقدم محتوى توعوياً يركز على تلبية أبرز احتياجات الأسرة الإماراتية، من خلال محورين رئيسيين هما القيم الإيجابية والسلوكيات اليومية.

وأكد محمد ميحد السويدي، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني، أن النتائج التي حققها البرنامج تعكس نجاح الدائرة في تطوير منظومة توعوية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتسهم في تعزيز تماسك الأسرة الإماراتية.

وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تطوير البرنامج وتوسيع نطاقه، بما يواكب أولويات المجتمع، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري.