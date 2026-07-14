أبوظبي في 14 يوليو/ وام / أعلنت شركة "إي بوينت زيرو - ePointZero"، المنصة العالمية التي تركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية المتخصصة لقطاع الطاقة، والتابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو - 2PointZero"، اليوم، إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز - Traverse Midstream Partners, LLC"، إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لمجموعة "ذا إنرجي آند مينيرالز جروب" (EMG)، المتخصصة في الاستثمار المباشر بقطاع الموارد الطبيعية، وذلك مقابل 2.25 مليار دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل.

وبموجب هذه الصفقة، تستحوذ "إي بوينت زيرو" على حصص أقلية غير تشغيلية في اثنين من أهم أصول البنية التحتية لقطاع نقل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، تشمل حصة تبلغ 35% في خط أنابيب روفر (Rover Pipeline)، وحصة 25% في نظام تجميع الغاز الطبيعي الجاف "أوهايو ريفر سيستم" (Ohio River System - ORS)، وكلاهما تديره شركة "إنرجي ترانسفير - Energy Transfer"، إحدى أكبر وأعرق الشركات المتخصصة في تشغيل أصول البنية التحتية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة.

وتمثّل هذه الصفقة محطة إستراتيجية بارزة في مسيرة "إي بوينت زيرو"، إذ تُعد أول صفقة استحواذ لها في قطاع البنية التحتية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كما تعزز استراتيجيتها الرامية إلى بناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة تضم أصولاً عالية الجودة في قطاع الطاقة تتميز بقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومستدامة، مدعومةً بعقود طويلة الأجل.

كما تمثل الصفقة حضوراً نوعياً في أحد أهم أسواق الغاز الطبيعي عالمياً، بما يعزز قدرة "إي بوينت زيرو" على الاستفادة من الطلب المتنامي على مصادر الطاقة الموثوقة منخفضة الانبعاثات، ويتيح لها توظيف استثماراتها على نطاق واسع في أصول بنية تحتية عالمية ذات جودة عالية لقطاع الطاقة.

وتعكس الصفقة أيضاً توجه الشركة نحو توسيع استثماراتها في مجال البنية التحتية الحيوية، في ظل تزايد أهمية أمن الطاقة على المستوى العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو": "تعكس صفقة الاستحواذ على شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" عبر "إي بوينت زيرو" التزامنا بتعزيز استثماراتنا في البنية التحتية الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي. وتوفر البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة فرصاً استثمارية واعدة، مدعومةً بأصول عالية الجودة ومواقع استراتيجية متميزة. وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بدايةً لبناء حضور طويل الأمد في هذه السوق الحيوية، بما يعزز قدرتنا على توظيف رأس المال، وبناء شراكات متميزة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدعم الطلب العالمي المتزايد على موارد الطاقة".

وقال محمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة إي بوينت زيرو: "تمثل صفقة الاستحواذ محطة استراتيجية بارزة في مسيرة "إي بوينت زيرو"، وتجسد التزامنا بتوسيع استثماراتنا في البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ومن خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في إحدى أبرز شبكات نقل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، فإننا لا نستثمر في أصول توفر عوائد مستقرة وطويلة الأجل فحسب، بل في منظومة إستراتيجية تتمتع بقدرة موثوقة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسة. وتشكل هذه الصفقة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز حضورنا في أحد أكثر أسواق الغاز الطبيعي حيوية في العالم، وتوفر لنا منصة قوية لمواصلة توسعنا الاستراتيجي في أمريكا الشمالية. وفي ظل تنامي أهمية أمن الطاقة لدى الحكومات والشركات حول العالم، تعكس هذه الخطوة نهجاً استثمارياً مدروساً يركز على بناء محفظة استثمارية قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال جون ريموند، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "ذا إنرجي آند مينيرالز جروب" (EMG) إن شركة "ترافيرس" تمثل نموذجاً لأصول البنية التحتية عالية الجودة التي نسعى إلى بنائها وتنميتها من خلال استثمارات مدروسة وطويلة الأجل، مشيراً إلى أن الشركة نجحت خلال فترة ملكيتنا لها في ترسيخ مكانتها ضمن اثنين من أهم أنظمة نقل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، مستندةً إلى أسس تشغيلية قوية وطلب متنامٍ على خدماتها.

وتقع الأصول المشمولة في الصفقة ضمن حوض الأبلاش (Appalachian Basin)، أكبر منطقة لإنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، وإحدى أهم مناطق الإمداد على مستوى العالم.

وتتمتع المنطقة باحتياطيات منخفضة التكلفة، بما يضمن استمرار تنافسية الإنتاج عبر مختلف دورات أسعار السلع الأساسية، ويدعم مستويات استخدام مرتفعة للبنية التحتية المرتبطة بها.

وتوفر هذه الأصول شبكة ربط استراتيجية بين مناطق الإنتاج ومراكز الطلب الرئيسة، بما يضمن نقل الغاز الطبيعي بكفاءة إلى مختلف الأسواق الأمريكية، بما في ذلك مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال، وشبكات توليد الكهرباء، والمراكز الصناعية. وتستند هذه الأصول إلى عقود توريد طويلة الأجل تضمن إيرادات مستقرة، وتعزز قدرتها على توفير إمدادات موثوقة ومنخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي للأسواق النهائية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة "جي بي مورغان سيكيوريتيز - J.P. Morgan Securities LLC" تولت دور المستشار المالي لـ "إي بوينت زيرو". كما تولت شركة "سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس - Santander US Capital Markets LLC" قيادة ترتيبات التمويل الملتزم لـ "إي بوينت زيرو"، فيما شاركت شركة "ميزوهو" (Mizuho) في توفير التمويل الملتزم لـ "إي بوينت زيرو".

وقدمت شركة "أكين جامب شتراوس هاور آند فيلد" - Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP" الخدمات والاستشارات القانونية، بينما تولت شركة "ألفاريز آند مارسال - Alvarez & Marsal" تقديم الاستشارات المالية والضريبية لـ"إي بوينت زيرو".

وقدمت كل من "إيفركور - Evercore" و"غرينهيل آند كو - Greenhill & Co"، التابعة لشركة "ميزوهو"، الخدمات الاستشارية المالية لشركة "ترافيرس"، فيما تولت كل من "غيبسون - Gibson" و"دان آند كراتشر إل إل بي - Dunn & Crutcher LLP" و"وايل - Weil" و"غوتشال آند مانغيس إل إل بي - Gotshal & Manges LLP" تقديم الاستشارات القانونية لشركة "ترافيرس".