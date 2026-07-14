منتخب الإمارات يواصل تألقه في بطولة آسيا للجوجيتسو ويحصد 12 ميدالية في فئة الشباب

ألماتي في 14 يوليو/ وام / واصل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، حضوره القوي في النسخة الثالثة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب والناشئين، المقامة في صالة "ألماتي أرينا" بمدينة ألماتي الكازاخستانية، بعدما حصد لاعبوه ولاعباته 12 ميدالية اليوم في منافسات الشباب تحت 18 عاماً، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، ليؤكد مجدداً المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات على الساحة القارية؟

وعكس أداء لاعبي المنتخب في منافسات تحت 18 عاماً المستوى الفني المتقدم الذي بلغته منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، بعدما أظهروا قدرة كبيرة على قراءة مجريات النزالات، والتحكم في إيقاعها، والتعامل بكفاءة مع المواجهات المتكافئة التي حُسم العديد منها بتفاصيل فنية دقيقة، ما قاد عدداً منهم إلى بلوغ الأدوار النهائية والتتويج بالميداليات.

وأحرزت زينب المنصوري ذهبية وزن فوق 70 كجم، وسيف البلوشي ذهبية وزن تحت 48 كجم، وهزاع الكعبي ذهبية وزن تحت 56 كجم، وزايد الحوسني ذهبية وزن تحت 85 كجم، فيما نالت حنين الخوري فضية وزن تحت 57 كجم، وخلفان الزيدي فضية وزن تحت 85 كجم.

كما أحرزت شما محمد المنصوري برونزية وزن تحت 40 كجم، وغلا الحمادي برونزية وزن تحت 52 كجم، فيما نال غانم العلي برونزية وزن تحت 52 كجم، وعلي النجار برونزية وزن تحت 56 كجم، وحامد عيسى المسكري وسيف حمد العامري برونزيتي وزن تحت 62 كجم.

ورفعت حصيلة فئة تحت 18 عاماً رصيد منتخب الإمارات في البطولة إلى 27 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و7 فضيات و13 برونزية، بعد أن استهل مشاركته أمس بحصد 15 ميدالية في منافسات الناشئين تحت 16 عاماً، ليواصل تقدمه بثبات في سباق الصدارة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن الإنجازات المتواصلة للمنتخبات الوطنية تعد ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب، بما أسهم في بناء منظومة رياضية متطورة تحقق الإنجازات وترفع علم الدولة في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وقال إن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة يعمل وفق استراتيجية متكاملة تستند إلى اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وصقلها عبر برامج إعداد علمية، ومعسكرات نوعية، ومشاركات خارجية مستمرة، إلى جانب المتابعة الفنية الدقيقة، وهو ما عزز ريادة الإمارات قارياً، ورسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير رياضة الجوجيتسو وصناعة أبطالها.

وأضاف أن فئة تحت 18 عاماً تمثل محطة مهمة في إعداد اللاعبين للانتقال إلى مستويات النخبة، مشيراً إلى أن ما قدمه اللاعبون واللاعبات من نضج فني وذهني، وقدرة على إدارة النزالات أمام منافسين أقوياء، يؤكد جودة العمل الفني، ويعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للاتحاد في بناء أجيال قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وأكد ياسر محمد القبيسي، رئيس قسم المنتخبات الوطنية بالاتحاد، أن منافسات فئة تحت 18 عاماً كشفت عن التطور اللافت في مستوى لاعبي ولاعبات المنتخب، وقدرتهم على التعامل بوعي مع التحولات السريعة داخل النزال، والمحافظة على التركيز حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن عدداً من النزالات حُسم بفضل المهارة العالية وحسن استثمار الفرص في التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة للجهاز الفني لتقييم أداء اللاعبين بصورة شاملة، والبناء على المكتسبات الفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال زايد الحوسني لاعب المنتخب المتوج بالميدالية الذهبية: "دخلنا المنافسات بتركيز كبير، وكنا ندرك أن الصعود إلى منصة التتويج يتطلب الانضباط والالتزام بالتعليمات وحسن إدارة كل لحظة في النزال. تمثيل الإمارات مسؤولية كبيرة ودافع لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأكدت اللاعبة زينب المنصوري المتوجة بالميدالية الذهبية أن المنافسات تطلبت تركيزاً عالياً وثباتاً ذهنياً وقدرة على التكيف مع مجريات النزالات، وقالت: "ساعدني الإعداد الجيد ودعم الجهاز الفني على تجاوز المواجهات الصعبة، وتمثل هذه الميدالية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والاستعداد بأفضل صورة للاستحقاقات المقبلة".

وتتواصل منافسات البطولة بعد غد الخميس بإقامة نزالات فئة تحت 21 عاماً، وسط تطلع منتخب الإمارات إلى مواصلة حصد الميداليات، في إطار مساعيه لترسيخ حضوره في الصدارة الآسيوية.