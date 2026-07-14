3.736 مليار درهم صافي أرباح "دبي الإسلامي" في النصف الأول

دبي في 14 يوليو/ وام / حقق بنك دبي الإسلامي صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 3.736 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 3.73 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.334 مليار درهم بزيادة نسبتها 1% على أساس سنوي.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم، ارتفع إجمالي الإيرادات 10% على أساس سنوي إلى 12.439 مليار درهم، مقارنة بـ11.354 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مدعوماً بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 6% إلى 4.823 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الموجودات التمويلية 7% منذ بداية العام إلى 281 مليار درهم، مع تسجيل تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم خلال الفترة.

ونمت ودائع المتعاملين 2% إلى 327 مليار درهم، وبلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، إن النصف الأول من عام 2026 شهد بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية وتقلبات مستويات الثقة في الأسواق العالمية، إلا أن دولة الإمارات واصلت الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة بفضل تنوع اقتصادها وكفاءة سياساتها ومتانة قطاعها المالي.

وأشار معاليه إلى أن الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي من رأس المال بقيمة مليار دولار عزز ثقة المستثمرين، وأكدت قدرة البنك على مواصلة النمو انطلاقاً من مركز مالي أكثر متانة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن نمو الإيرادات التشغيلية يعكس الأداء القوي للدخل الممول وغير الممول واستمرار الطلب على منتجات وخدمات البنك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يعكس استقرار الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليار درهم، مع بقاء العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%، جودة الأرباح والتركيز على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة.

وبحسب البنك فقد سجلت خدماته المصرفية الرقمية تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية 16% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الاستدامة، قدم البنك تمويلات مستدامة بقيمة 3.1 مليار درهم، إلى جانب تمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار درهم منذ بداية العام.