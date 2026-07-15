الشارقة في 15 يوليو / وام / انطلقت المرحلة التطبيقية من النسخة الثامنة لبرنامج "إثمار" للتدريب الإعلامي، الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وينتقل المشاركون في هذه المرحلة، التي تستمر ثلاثة أسابيع، من التدريب النظري إلى التطبيق العملي عبر إنتاج وتصوير فيديوهات قصيرة داخل عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، مما يوفر لهم تجربة ميدانية متكاملة تحاكي واقع العمل الإعلامي والمؤسسي.

وأكدت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن هذه المرحلة تمثل مختبراً عملياً يتيح للطلبة تحويل ما اكتسبوه من معرفة إلى منتج إعلامي هادف.

وأشارت إلى أهمية هذه التجربة في إعداد الطلبة للمستقبل، وتدريبهم على توظيف أدوات الإعلام الرقمي في التواصل الحكومي بأسلوب مؤثر ودقيق، مع تنمية وعيهم بأهمية صناعة المحتوى المسؤول الذي يحترم الجمهور.

وتهدف المرحلة الحالية إلى تدريب المشاركين على كافة خطوات إنتاج المحتوى الرقمي، بدءاً من تحديد الفكرة وكتابة النص وصولاً إلى التصوير والتقديم بما يلائم المنصات الحديثة.

وتأتي هذه الخطوات العملية استكمالاً للورش النظرية التي ركزت على السرد البصري وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليواصل البرنامج بذلك دوره في رعاية المواهب الشابة وتمكين الأجيال الجديدة من أدوات الإعلام الحديث، بما يرسخ مكانة الشارقة كبيئة حاضنة للإبداع والمعرفة.