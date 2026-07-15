جمارك دبي تستعرض مساراتها المهنية عبر مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف

دبي في 15 يوليو / وام / تستعرض جمارك دبي فرصها الوظيفية ومساراتها المهنية وبرامجها الأكاديمية، خلال مشاركتها في الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي يُقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، من 15 إلى 17 يوليو الجاري.

وتأتي المشاركة في إطار جهود جمارك دبي لاستقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث، وتمكينهم عبر منظومة مهنية متكاملة تتوافق مع متطلبات العمل الحالية والمستقبلية، وتعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير قدراته ومهاراته.

وتسلط جمارك دبي خلال مشاركتها الضوء على الشواغر والفرص المهنية المتاحة، إلى جانب «برنامج مسار 33»، الذي يشمل برنامج المنح الدراسية الأكاديمية، ويتيح للمنتسبين الحصول على مؤهلات جامعية تخصصية في مجالات التجارة والجمارك والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ماجستير إدارة أعمال التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد.

وتتيح منصة جمارك دبي للمشاركين الاطلاع على الفرص الوظيفية والبرامج الأكاديمية المتاحة، وإجراء مقابلات وظيفية فورية للمتقدمين، بما يعزز التكامل بين مخرجات الخدمة الوطنية ومتطلبات سوق العمل، ويسهم في بناء مسارات مهنية تدعم جاهزية الخريجين وقدراتهم المستقبلية.

وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن مشاركة جمارك دبي تعكس رؤيتها الرامية إلى توفير تجربة وظيفية استثنائية تسهم في استقطاب الطاقات والكفاءات الوطنية وتمكينها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع مؤهل مهنياً وأكاديمياً.

وأضاف أن المنصة في المعرض توفر بيئة تفاعلية تستعرض مختلف المسارات المهنية والبرامج الجديدة أمام المشاركين، بما يسهم في دعم جاهزية الكوادر الشابة ورفع كفاءتها.

وأوضح أن المنصة تستقبل خريجي الخدمة الوطنية على مدار أيام المعرض، لتعريفهم بالبرامج والمنح والفرص المتاحة، ودورها في تطوير قدراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل بكفاءة وفاعلية.