أبوظبي في 15 يوليو / وام / أعلنت "أبوظبي البحرية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، فتح باب الترشح للمشاركة في جوائز أبوظبي البحرية 2026، حيث سيُقام حفل تكريم ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يُنظم من 19 إلى 22 نوفمبر 2026.

ومنذ انطلاق نسختها الأولى في عام 2023، هدفت جوائز أبوظبي البحرية إلى تسليط الضوء على قطاع المراسي البحرية الحيوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وترسيخ معايير جديدة للتميّز في إدارة وتشغيل المراسي، عبر 12 جائزة ضمن فئات الجوائز؛ وتستقبل النسخة الرابعة طلبات الترشح من جميع مُلّاك ومشغّلي المراسي الحاصلين على التراخيص اللازمة على مستوى المنطقة.

وقال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: "تدعم جوائز أبوظبي البحرية رؤية مركز النقل المتكامل الرامية إلى توفير بنية تحتية مستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تُسهم في تعزيز التنقل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعكس النسخة الرابعة من الجوائز ثقتنا المستمرة في قوة قطاع المراسي البحرية الإقليمي وتنافسيته وآفاقه المستقبلية الواعدة، كما تؤكد مكانة أبوظبي الرائدة كمركز بحري عالمي، ومن خلال برنامج الجوائز، نطمح إلى تعزيز الابتكارات وسبل التعاون التي تحفز التقدم والتطور في مختلف أنحاء صناعة المراسي البحرية".

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر بمجموعة موانئ أبوظبي: "تواصل جوائز أبوظبي البحرية ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للاحتفاء بالتميّز ودفع مسيرة التقدم في قطاع المراسي البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ومن خلال تكريم المؤسسات والمشروعات والأفراد الذين يسهمون في تطوير القطاع، تُبرز الجوائز الجهود المشتركة الهادفة إلى بناء قطاع بحري أكثر قدرة على التكيف والابتكار والاستدامة، ونُجدد في مجموعة موانئ أبوظبي وأبوظبي البحرية التزامنا بدعم هذا الزخم التنموي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز بحري عالمي رائد في تطوير القطاع البحري".

وتشمل النسخة الرابعة من جوائز أبوظبي البحرية فئات مخصصة لتكريم كلٍ من المؤسسات والمشروعات والأفراد، في نهج شامل ومتكامل يهدف إلى تكريم الجهات والمبادرات والكفاءات التي تساهم في رسم ملامح قطاع المراسي البحرية على مستوى المنطقة.

وتحتفي خمس جوائز أساسية مخصصة للمؤسسات بالإنجازات المتميّزة والرائدة، تشمل: جائزة "التميُّز في تجربة المتعاملين"، وجائزة "التميُّز في بيئة العمل"، وجائزة "التميُّز في الصحة والسلامة"، وجائزة "التميُّز في الابتكار"، وجائزة "التميُّز في الاستدامة".

كما تُمنح جائزة "المرسى المتميّز"، وهي أعلى جائزة في المسابقة، للمرسى الذي يُظهر تميزاً وتفوقاً استثنائياً عبر جميع فئات الجوائز المؤسسية الخمس، وتُدرج المراسي التي تتقدم للمنافسة على الجائزة تلقائياً ضمن فئات الجوائز المؤسسية الخمس الرئيسية، فيما لا يكون الفائز بهذه الجائزة مؤهلًا للفوز بأي من فئات الجوائز المؤسسية الأخرى، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المراسي المشاركة.

وتكرّم ثلاث فئات مخصصة للمشاريع المبادرات النوعية، حيث تحتفي "جائزة الاستدامة"، و"جائزة الابتكار"، و"جائزة رفاه العاملين"، المشروعات المستقلة الناجحة، عوضاً عن تقييم الأداء الشامل للمؤسسات، كما تكرّم الفئات الثلاث المخصصة للأفراد، وهي: جائزة "القائد المتميّز"، وجائزة "بطل الخدمة المتميّز"، وجائزة "النجم الصاعد"، الأشخاص الذين يُلهمون زملاءهم ومتعامليهم ومجتمعاتهم من خلال أدائهم المتميز وإسهاماتهم المؤثرة.

وأخيراً، سيتضمن برنامج الجوائز لعام 2026 عودة جائزة "المرسى الأكثر شعبية"، التي يتم تحديد الفائز بها من خلال تصويت الجمهور للمرسى المفضل لديهم عبر بوابة إلكترونية آمنة، على أن يبدأ التصويت في شهر أكتوبر المقبل.

وتدعو أبوظبي البحرية، المراسي البحرية والأفراد العاملين بها إلى التقدم بطلبات الترشح للمشاركة في النسخة الرابعة من الجوائز من خلال موقع جوائز أبوظبي البحرية، كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول برنامج الجوائز، ومعايير التقييم، وإجراءات التقديم، والتقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.